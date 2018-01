L’Iran teste le missile « Ghadir »

📽Des chasseurs iraniens font fuir des navires US

Depuis le lundi 22 janvier, les forces navales et l’Armée de terre iranienne mènent une vaste manœuvre militaire dans le golfe Persique, non loin de la côte de la région stratégique de Makran.

Au second et dernier jour des exercices, les forces armées iraniennes ont tiré un missile de croisière de longue portée de type « Ghadir » qui a détruit un » virtuel submersible ennemi » situé à une longue distance et en profondeur de la mer. Selon le Centre de Commandement de ces opérations, il s’agit d’un premier test du missile de croisière à longue portée « Ghadir » a avoir été effectué en zone de combat virtuel. L’engin a les caractéristiques suivantes : rapidement opérationnel, il survole à basse altitude et doté de dispositif de cyberguerre. Le missile Ghadir fait partie des missiles anti-surface de haute précision.

Ces exercices baptisés » Prophète Mohamad 5″ ont impliqué des unités commandos, anti-blindées, héliportées de l’Armée de terre mais aussi la Marine iranienne.

Selon le porte-parole du Centre de Commandement de ces exercices qui se déroulent sous la surveillance approche de la base aérienne de Khatam al-Anbiya, le missile à courte portée « Nasr » a été tiré au second et dernier jour des exercices, contre des cibles de surface. » Les opérations de combat de surface ont été lancées simultanément aux frappes de la DCA qui agissent en coordination avec un réseau de surveillance aérien aussi large que la zone des opérations, soit près de 3 millions de kilomètres carrés, a affirmé le Contre-Amiral Moussavi.

Toujours selon le porte-parole, » les cibles ennemies, superficielles ou aériennes, sont identifiées par des systèmes radars et de cyberguerre au cours de ces exercices, avant d’être interceptées en fonction de la nature de la menace. Il s’agit d’un réseau de défense et de combat homogène, qui opère en concomitance avec les unités balistiques et d’artilleries lourde de l’Armée de terre ». « Les lance-missiles et les lance-roquettes de l’Armée de terre ont visé avec succès des cibles aériennes tout comme le missile à courte portée « Nasr », tiré contre les cibles situées à la surface de la mer, a affirmé le Contre-amiral Moussavi qui a fait état du teste dans les heures à venir des « missiles à moyenne et à longue portée » iraniens.

La cinquième édition des manœuvres navales -terrestres « Prophète Mohamad » a été lancé lundi 22 janvier en présence du commandant en chef adjoint des forces de l’Armée iranienne, l’Amiral Habibollah Sayyari. La zone des opérations s’étend au sud et au sud-est du pays ainsi que sur la côte de Makran et de la mer d’Oman.

presstv.com