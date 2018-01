Lavrov : Les Etats-Unis et l’Occident veulent protéger le Front Nosra pour réaliser leurs objectifs en Syrie

Moscou/Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé que les Etats-Unis et l’Occident veulent protéger le Front Nosra pour l’exploiter dans la réalisation de leurs objectifs en Syrie, fermant les yeux sur la réalité que ce réseau terroriste est inscrit sur la liste du terrorisme international.

Dans une conférence de presse tenue aujourd’hui à Moscou, Lavrov a indiqué que la Russie avait attiré l’attention depuis longtemps sur le fait que les Etats-Unis adoptent une ligne visant la partition de la Syrie.

Lavrov a qualifié de «partiale » l’invitation de la France à tenir une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité sur la situation en Syrie. « Cette partialité vis-à-vis des événements concernant le règlement en Syrie suscite notre inquiétude », a-t-il précisé, ajoutant que les pays occidentaux méconnaissent l’existence de groupes armés affiliés au Front Nosra à Ghouta est et qui bombardent Damas, y compris l’ambassade de Russie.

Rita Nidal al-Eid was martyred today by rebel shelling on Bab Touma neighborhood of #Damascus

RIP😟 pic.twitter.com/P16gQOSuik

— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) 22 janvier 2018