BalanceTonPorc! C’est fait!

Attaquée en justice, j’irai au bout de ce combat – Sandra Muller

Propos recueillis par Sandrine Bajos

Le hashtag #balancetonporc c’est elle. Sandra Muller, fondatrice et directrice de la rédaction de «La lettre de l’audiovisuel», un média professionnel dédié au secteur de la télé, est connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Alors quand l’affaire Weinstein éclate, cette « grande gueule qui ne supporte pas l’injustice » n’hésite pas à lancer sur Twitter et Facebook, un appel aux internautes victimes de harcèlement à dénoncer leur bourreau.

Et la journaliste de donner l’exemple en citant le nom d’un ancien dirigeant de France 2 et ancien président de la chaîne Equidia qui l’aurait harcelée. En deux jours, la Toile s’est enflammée avec plus de 60 000 tweets reprenant ce hashtag #balancetonporc…

