Syrie – Les Turcs attaquent Afrin, la stratégie étatsunienne échoue, les Kurdes choisissent de nouveau le camp des perdants

Après l’échec des négociations avec les Kurdes, la Syrie et la Russie, qui étaient l’entité de négociation, ont conclu un accord avec la Turquie. La Turquie avait accepté la création d’une zone de désescalade à Idlib, mais n’avait jamais procédé à la mise en place des postes d’observation promis dans la zone gouvernée par Al-Qaïda. La Turquie a soutenu Al-Qaïda. La combattre directement est contraire aux intérêts turcs. Elle est elle-même trop vulnérable, car de nombreux combattants d’Al-Qaïda ont de la famille et des amis qui vivent en Turquie.

Le nouvel accord donnera à la Syrie le contrôle de la plus grande partie d’Idlib en échange du contrôle turc sur Afrin (si les Turcs peuvent effectivement prendre la région). Parallèlement au début de l’opération turque, l’armée syrienne a pris la base aérienne d’Abu Duhur à Idlib Est. Il éliminera tout ce qui reste d’Al-Qaïda et de l’EI dans le chaudron à présent fermé. Il ira ensuite plus loin dans le gouvernorat d’Idlib.

Le gouvernement syrien a rejeté les allégations turques selon lesquelles il avait été informé de l’offensive et a officiellement condamné la décision turque. Mais il ne peut faire grand chose contre cette offensive. Son armée est épuisée et engagée ailleurs. Ni la Russie ni l’Iran ne seraient favorables à un conflit ouvert avec la Turquie.

La Turquie a lancé une opération assez importante contre Afrin. Ses forces aériennes bombardent la région. Elle envoie maintenant ses chars les plus modernes. La Turquie soutient et contrôle l' »Armée syrienne libre » d’Al-Qaïda, c’est sans doute son infanterie de première ligne qui va certainement saigner le plus. Afrin est montagneuse et ce sera un combat difficile. Deux chars turcs ont déjà été détruits. Les Kurdes sont bien préparés et armés. Les deux camps auront beaucoup de pertes.

Pendant ce temps, l’armée syrienne et ses alliés auront le temps de s’emparer d’Idlib.

Les États-Unis sont en désarroi. Sa stratégie pour la Syrie, qui n’a été annoncée que la semaine dernière, est déjà en train de s’effondrer. Son Commandement Central rejette toute responsabilité pour les Kurdes à Afrin tout en s’alliant avec les Kurdes de l’Est. Ce sont les mêmes personnes. Le commandant militaire kurde à Afrin s’est déjà battu à Kobane. Maintenant, les avions turcs décollent de la base aérienne d’Incerlik construite par les Etats-Unis pour bombarder les Kurdes de l’ouest syrien, tandis que les avions-citernes étatsuniens décollent d’Incirlik pour soutenir l’alliance étatsunienne avec les Kurdes de l’est.

Le groupe arabe Jaysh al Thuwar faisait partie de l’artifice arabe masquant le commandement kurde des FDS soutenus par les États-Unis à l’Est. Il a maintenant tourné la page et est de retour sous tutelle turque. (MISE À JOUR : Ceci a été à présent démenti /fin de la mise à jour). D’autres éléments du FDS changeront de camp. Nous pouvons nous attendre à des » attaques d’initiés » contre les forces étatsuniennes qui les entraînent.

Le commandement kurde reproche à la Russie l’attaque turque contre Afrin. C’est risible. La Syrie et les Russes ont soutenu les Kurdes tout au long de la guerre. Ils ont été les premiers à livrer des armes et des munitions aux Kurdes pour la lutte contre les Takfiris. Ce sont les Kurdes qui ont changé de camp et invité l’occupation étatsunienne. Ce sont les Kurdes qui ont annoncé qu’ils demanderaient un soutien saoudien.

Il y a quelques mois à peine, le projet kurde en Irak a lamentablement échoué. Le gouvernement irakien a repris tous les acquis des Kurdes sur une décennie et les Etats-Unis n’ont rien fait pour aider leurs « alliés »kurdes. Pourquoi les Kurdes de Syrie croient-ils que leur énorme excès aura un résultat différent ?

le-blog-sam-la-touch.over-blog.com

Source moonofalabama.org

Traduction SLT