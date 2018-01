Macron à reculons. Jupiter sans foudre face aux zadistes

Notre Dame des landes une victoire des zadistes et des gauchos de tous poils

Jean Bonnevey

Le recul face aux zadistes de Notre Dame des Landes est un tournant pour l’image du président. On sait maintenant que quand une porte est difficile à ouvrir, Macron est d’accord pour la laisser fermée.

Le pouvoir jupitérien a donc reculé face à quelques gauchistes hirsutes et fiers de l’être, occupant des terres qui ne sont pas les leurs. Encore donc un territoire abandonné. Les infiltrés migrants- comme on dit en Israël- ne font pas autre chose que de s’introduire et parfois occuper des territoires qui ne sont pas les leurs.

Après plus de cinquante ans de bras de fer, le gouvernement a tranché. Il n’y aura pas d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, les «conditions» de sa mise en œuvre n’étant «pas réunies», a annoncé mercredi le premier ministre, Édouard Philippe. Une fois l’évacuation de la zone occupée par les zadistes, les agriculteurs expropriés pourront retrouver leurs terres «s’ils le souhaitent». On leur déconseillera fortement de le souhaiter et sinon ils seront seuls face aux occupants.

D’ailleurs déjà le centre mou d’En Marche montre sa crainte de toute action . Une poignée de députés La République en marche (LREM) font part de leurs craintes. «Je pense que c’est une opération à risque, je vais faire mon possible pour convaincre que l’on peut revenir à l’ordre public sans évacuation violente», a déclaré mercredi sur France-info le député Matthieu Orphelin, un proche du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot. Cet élu écologiste souhaite que le gouvernement prenne le temps, pour éviter le terrible scénario de Sivens, avec la mort en 2014 du militant Rémi Fraisse. «Ça va prendre quelques semaines, il faut l’assumer», défend-il.

Son collègue François-Michel Lambert, député LREM des Bouches-du-Rhône, est sur la même ligne. «Je redoute l’usage de la force», fait-il savoir au Figaro. Pour mener l’évacuation, «il faut du temps, de la négociation», estime-t-il, plaidant pour la nomination d’un «haut fonctionnaire en charge de bâtir la transition sur le territoire». «Il ne faut surtout pas aller chercher le drame», souligne l’élu, favorable à ce que certains puissent rester sur la Zad.

Pauvre Jupiter que peut-il faire avec de tels foudres de guerre ?

Notre régime politique est en réalité incapable d’affronter les hors la loi, d’évacuer ou d’expulser. Il a la hantise d’être renvoyé a Malek Oussekine si ce n’est aux temps les plus sombres etc .. etc. Le gouvernement qui a reculé à Notre Dame des squatters sera incapable de résister aux pressions des associations bien pensantes qui défendent le droit des clandestins à vivre avec nous, malgré nous. Le vivre ensemble est de plus en plus l’obligation d’accepter des gens qu’on préfère éviter à tort ou à raison.

Notre Dame des landes une victoire des zadistes et des gauchos de tous poils certes, mais aussi des partisans de toutes les immigrations.

metamag.fr

En parole, Macron ne veut plus de ZAD, plus de gens qui dorment dans la rue, limiter l’immigration etc… et dans les faits c’est l’inverse, de nouvelles ZAD, de plus en plus de sans abris, de plus en plus de migrants économiques…. https://t.co/XCjbgC38FC — François Couilbault (@FCOUILBAULT1) 20 janvier 2018