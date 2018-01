Censure Facebook: Le Pentagone engage plus de 10 000 anciens jihadistes de Daesh

Censure Facebook, Yandex republie! 10 à 15 000 anciens jihadistes de Daesh aux ordres des US! HaHaHa!💞💖💝

Le Pentagone a incorporé entre 10 et 15 000 anciens jihadistes de Daesh à sa nouvelle Force de sécurité des frontières (Syrian Border Security Force) en Syrie.

Un nombre équivalent d’anciens jihadistes de Daesh a été envoyé en Afghanistan.

La Force de sécurité des frontières (SBSF) est principalement constituée de soldats des Forces démocratiques syriennes (FDS), elles-mêmes constituées autour des Unités de protection du peuple (YPG), la milice sœur du PKK en Syrie.

230 de ces soldats recevront une formation de l’US Army.

Ainsi, plus de 10 000 anciens jihadistes de Daesh se battront aux côtés des Kurdes syriens sous commandement direct du Pentagone.

Le Pentagone entend poursuivre son projet de « Rojava » et non pas celui de la France. Il s’agirait d’un simili-État, comparable à celui non-reconnu du Kurdistan iraquien, organisé selon le modèle anarchiste de Murray Bookchin.

Par cette décision, les anciens jihadistes de Daesh sont donc soudainement devenus atlantistes, laïques et anarchistes.

