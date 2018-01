🎥La vraie pensée de Fabius sur Al-Nosra « Ce sont des gens qui se battent contre Bachar, donc c’est très difficile de les désavouer »

Dans un article intitulé « Les soldats turcs entrés en Syrie avec Al-Qaida« , le Canard enchaîné revient encore dans son édition du 17.01.18, sur le soutien du gouvernement français envers le groupe Al Nosra affilié à Al Qaïda en Syrie. Après avoir rappelé que la France soutenait clairement l’Arabie saoudite et le Qatar qui vendaient des armes au groupe Al Nosra, le Canard évoque la mansuétude française envers le groupe terroriste en Syrie.

Extrait :

« Sans imaginer un instant que miser ainsi sur un mouvement terroriste pour se débarrasser de Bachar et de son régime était à la fois indigne et stupide, l’équipe Hollande-Fabius-Le Drian nourrissait le même espoir, et, à l’instar de la coalition dirigée par les Etats-Unis, les Rafale et les Mirage français n’ont jamais bombardé les positions du Front Al-Nosra pendant plus de deux ans. »

« Ainsi se terminera le rêve d’Al-Qaida. Et celui, que cela plaise ou non, de Hollande, de Fabius et de Le Drian.

– « On a épargné et parié sur le Front Al-Nosra, se désolait à l’époque un diplomate, alors que ce mouvement figurait en bonne place dans la liste des groupes terroristes établies par l’ONU ».

le-blog-sam-la-touch.over-blog.com

agoravox.fr