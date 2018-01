Syrie : les Kurdes équipés de MANPADS

A l’aide de ces missiles, les alliés kurdes des États-Unis devraient en principe pouvoir attaquer aux avions syriens et russes

Les États-Unis ont livré la semaine dernière aux Unités de protection du peuple YPG une série de systèmes de missiles sol-air portatifs de, selon le média arabe al-Masdar News. La livraison de ces missiles aux Kurdes intervient alors que les Américains ont annoncé la création d’une armée kurde composée de 30.000 effectifs des FDS. Washington cherche-t-il à instaurer une zone de no-fly dans le nord de la Syrie?

Selon cette source d’information, les États-Unis ont livré des armes aux kurdes syriens déployés dans la région d’Afrin, située dans le nord-ouest de la Syrie.

Selon des sources bien informées les États-Unis et les kurdes du YPG ont conclu la semaine dernière un «accord secret». En vertu de cet accord Washington s’est engagé à livrer des armes sophistiquées aux Kurdes opérant dans le nord syrien. À l’aide de ces missiles, les alliés kurdes des États-Unis devraient en principe pouvoir attaquer aux avions syriens et russes dans la mesure où il n’existe plus beaucoup de terroristes de Daech encore actifs sur le territoire syrien.

La soi-disant coalition internationale dirigée par les États-Unis a annoncé le dimanche 14 janvier travailler avec ses alliés des Forces démocratiques syriennes FDS à la formation d’une nouvelle force frontalière composée de 30.000 Kurdes des Unités de protection populaire YPG, événement qui a provoqué la colère de la Turquie.

Selon al-Masdar News le transfert des «*MANPADS » aux éléments de l’YPG reste le point d’iceberg de « l’accord secret ».

Dans la perspective de la possible opération militaire à Afrin, Ankara continue de renforcer sa présence militaire à la frontière avec la Syrie, dans la province turque de Hatay. Pour certains analystes, Ankara qui réclamait dès le début de la guerre contre la Syrie, l’établissement d’une zone d’exclusion aérienne dans le nord de la Syrie, risque de la voit prendre corps, mais cette fois à ses dépens.

*Manpads «Man-Portable Air Defense System»

Afghanistan, 1986

Plusieurs centaines de Stingers US disparaissent. En outre, certains finissent capturés par les Russes et, plus préoccupant pour les Américains, par les Iraniens.

Matthew Schroeder, chercheur à la Federation of American Scientists, note dans son livre The Small Arms Trade que, dans les années suivantes, des dizaines de Stingers ont fini dans les arsenaux d’insurgés, de terroristes et de gouvernements hostiles aux Etats-Unis.

«L’Iran, le Qatar et probablement la Corée du Nord et la Chine ont acquis des Stingers afghans, comme l’ont fait les séparatistes tchétchènes, les fondamentalistes algériens, les rebelles kurdes en Turquie, et les Tigres du Sri Lanka, écrit-il. Les Talibans en ont reçu des dizaines de la part de commandants moudjahidines alliés, et les gardes-du-corps d’Oussama ben Laden y auraient également eu accès.»

Récupérer toutes ces armes s’avéra extrêmement difficile, voire impossible, pour les Américains.

«Les implications potentielles pour la lutte contre le terrorisme et la protection de l’aviation civile sont trop importantes pour se risquer à distribuer des systèmes modernes, avertit Matthew Schroeder, en faisant référence à la Syrie. Les risques potentiels sont énormes, et cela marquerait un précédent qui endommagerait les efforts qui ont été faits jusqu’à aujourd’hui pour juguler la prolifération de ce type d’armes.»

Il serait impossible de contrôler ces armes. Même avec la meilleure des intentions, il sera très difficile de s’assurer d’une distribution et d’une utilisation appropriées.»

