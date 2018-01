Syrie : face-à-face Russie/USA

Nous sommes à un point où les Russes peuvent dire: pourquoi êtes-vous encore en Syrie ? Général Raymond Thomas, Special Operations Command

Un site américain a rapporté que la rivalité entre les États-Unis et la Russie sur l’établissement de bases militaires en Syrie est à son apogée et que chacun des deux pays cherche à étendre sa présence et son influence en Syrie.

Les États-Unis sont présents militairement dans différentes régions de la Syrie, mais il y a deux endroits où cette présence a été accrue et qui sont en train d’être transformés en bases militaires.

Le premier, c’est à Tabqa près de Raqqa, où les forces spéciales américaines sont en train de former des groupes kurdes.

La deuxième base est à al-Tanf, où les militaires américains n’autorisent pas l’entrée à l’armée syrienne ni à l’armée russe.

La base d’al-Tabqa était une base aérienne de l’armée syrienne avant le début de la crise dans ce pays.

À al-Tanf, les États-Unis ont un certain nombre de forces d’opérations spéciales à la frontière jordano-syrienne et à celle de la Syrie avec l’Irak, et c’est dans ces zones-là qu’ils forment des groupes d’insurgés.

La Russie, elle, a deux bases militaires permanentes en Syrie : la base aérienne de Hmeimim et la base navale de Tartous.

La présence militaire de la Russie en Syrie est basée sur un accord passé entre le gouvernement de Bachar al-Assad, le gouvernement légitime du pays, et les Russes. Les deux parties ont ainsi convenu que la Russie aurait deux bases militaires permanentes en Syrie, et ce pour une durée illimitée.

Le président russe Vladimir Poutine a approuvé au cours des derniers mois une loi qui autorise le gouvernement syrien à permettre à la Russie de maintenir sa base aérienne pendant un demi-siècle.

Wahba Katicha, un général à la retraite de l’armée libanaise, a déclaré que la Syrie, compte tenu de sa position géographique stratégique entre le Moyen-Orient et la région du golfe Persique, était l’objet de multiples convoitises, ce qui, selon lui, expliquerait la rivalité entre les États-Unis et la Russie, qui chercheraient chacun à être le plus influent et le plus présent en Syrie.

Katicha a souligné aussi que les ports syriens ont une importance stratégique, car ils permettent les échanges entre le Moyen-Orient et le pourtour méditerranéen.

