Alep/Hama: la Résistance gagne du terrain

D’intenses combats ces cinq derniers jours, 107 terroristes dont plusieurs commandants ont été tués

Les forces de la Résistance se trouvent désormais à 5 km de l’aéroport d’Abou al-Duhur, situé lui-même à 28 km au sud-ouest d’Alep.

Les forces du front de la Résistance ont imposé de lourds échecs aux éléments terroristes du Front al-Nosra et d’Ahrar al-cham sur divers axes de la province d’Alep.

Sur l’axe occidental, elles ont mené une opération depuis la cité stratégique de Tal al-Zaman contre les éléments terroristes et réussi à prendre le contrôle des hauteurs très importantes de Masah. Par le nettoyage de la zone stratégique de Masah, les terroristes auront du mal à rejoindre l’aéroport d’Abu al-Duhur depuis le nord-est de la province de Hama et le sud de la province d’Alep.

Selon une autre dépêche en provenance de la Syrie, les forces de la Résistance sont parvenues à nettoyer la banlieue sud de Jabal al-Arbaeen pour arriver à 16 km de l’aéroport militaire d’Abu al-Duhur.

Dans le cadre d’une attaque-surprise, la Résistance a repris la cité de Tell Maraq et contraint les terroristes à se réfugier dans les régions de l’ouest.

Les forces alliées ont également repoussé les attaques d’envergure des éléments terroristes destinées à occuper les cités de Jadouiya, de Sham al-Hawa et de Saloumiya. D’autre part, à l’issue de trois jours d’intenses combats, les forces de la Résistance ont réussi à fortifier leurs positions dans la cité stratégique d’Atshan, dans la province de Hama.

À l’heure actuelle, les combats sont en cours en banlieue des localités d’Umm al-Khalakhil et d’al-Zarzour. Au cours de ces cinq derniers jours, au moins 107 éléments terroristes du Front al-Nosra et du Parti islamiste du Turkestan (PIT), dont plusieurs commandants ont été tués.

Par ailleurs, les troupes de la Résistance déployées dans le nord-est de la province de Hama ont stabilisé leurs positions dans le village de Hajila et les collines de Meshrafa et lancé une nouvelle opération contre les terroristes de Daech, suite à quoi elles ont pu reprendre les hauteurs de Motilat. Désormais, les cités de Totah et d’Abou Hariq sont tombées sur le plan militaire.

