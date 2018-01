Syrie : L’armée s’empare de zones dans les banlieues de Hama et d’Alep

Des unités de l’armée syrienne et les forces alliées poursuivent la traque des terroristes du «Front Nosra»

Hama-Alep / Des unités de l’armée arabe syrienne, avec la coopération des forces alliées, ont repris le contrôle du village de Hajileh et de la colline de Mecherfeh dans la banlieue nord-est de Hama, dans le cadre de leurs opérations pour éradiquer les terroristes de Daech qui se déploient dans la banlieue de Hama.

Le correspondant de l’Agence Sana à Hama a précisé que des unités de l’armée, avec la coopération des forces alliées, avaient poursuivi leurs opérations et mené pendant ces dernières heures de violents accrochages avec les terroristes de Daech pour reprendre ensuite le contrôle du village de Hajileh et de la colline de Mecherfeh à l’ouest du village de Zankahieh.

Le correspondant de Sana a indiqué que les opérations de l’armée et des forces alliées s’étaient également soldées par la neutralisation d’un certain nombre de terroristes et la destruction de positions et de véhicules qui leur appartenaient.

Dans la banlieue sud d’Alep, le correspondant de SANA a souligné que des unités de l’armée, en collaboration avec les forces alliées, avaient poursuivi la traque des terroristes du « Front Nosra » qui avaient pris la fuite des villages libérés récemment dans la banlieue sud et avaient repris le contrôle aujourd’hui des deux villages de Hobar et Cheikh Khalil, ainsi que de la colline d’Abou Rweil Charqi.

Le correspondant a indiqué que les unités de l’armée avaient consolidé leurs positions dans la colline et les deux villages libérés après le désamorçage des mines et des charges explosives plantées par les terroristes avant leur neutralisation et la destruction de leurs armes.

R.B. / A. Chatta

sana.sy