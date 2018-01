Sérieux défi de Lavrov contre les USA

Malheureusement, nos collègues américains et leurs alliés continuent de vouloir imposer leurs vues en se basant exclusivement sur le diktat et l’ultimatum – Sergueï Lavrov

Aujourd’hui, lundi 15 janvier 2018, devant les journalistes et à l’occasion de son bilan de l’année 2017, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a déclaré : « Malheureusement, nos collègues américains et leurs alliés continuent de vouloir imposer leurs vues en se basant exclusivement sur le diktat et l’ultimatum. Ils ne veulent pas écouter les points de vue d’autres centres de la politique mondiale » avant d’ajouter: « ils ne veulent même pas reconnaître la réalité d’un monde multipolaire ».

Lavrov a poursuivi ainsi : « Ils utilisent de nombreuses méthodes, du déploiement d’un système global de défense antimissile aux sanctions unilatérales, à l’extra-territorialité de leur propre législation et aux menaces de résoudre tout problème international uniquement selon leur propre scénario. »

Sur le secteur de l’économie, Lavrov a également fortement condamné les Américains qui, selon lui, parlent de libre-échange et de marchés libres alors même qu’ils ont peur de la concurrence réelle.

Le ministre russe des Affaires étrangères a enfin affirmé concernant les tensions actuelles existant entre Washington, Téhéran, Pyongyang, Damas et la Palestine que l’approche américaine sur ces dossiers était totalement contre-productive voire destructrice.

presstv.com