La France aussi dangereuse pour les Américains que la République Démocratique du Congo?

Les groupes terroristes continuent de planifier de possibles attaques en France, Département d’État US

Dans ses nouvelles recommandations aux touristes, le Département d’État américain appelle ses citoyens à rester en permanence vigilants dans des pays comme la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni, dont le niveau de sécurité est comparé à celui de la République Démocratique du Congo.

À cause du haut niveau de la menace terroriste, des pays comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni sont aussi dangereux pour les Américains que, par exemple, la République démocratique du Congo où règnent des désordres civils et un taux de criminalité élevé, estime le Département d’État américain.

«Les groupes terroristes continuent de planifier de possibles attaques en France. Des terroristes peuvent attaquer sans avertissement ou presque, ils peuvent cibler sites touristiques, centres de transport, marchés, installations gouvernementales locales, hôtels, clubs, restaurants, lieux de culte, parcs, grands événements sportifs et culturels, établissements d’enseignement, aéroports et autres espaces publics», avertit la diplomatie américaine.

Dans le nouveau classement publié sur le site du Département d’État, tous les pays du monde sont répartis en quatre catégories définies en fonction du niveau de sécurité: dans la première catégorie, on trouve les pays où les voyageurs doivent prendre des précautions habituelles; dans la deuxième, ceux où il faut prendre des précautions plus sérieuses; la troisième catégorie inclut les pays qu’il serait préférable de ne pas visiter; la quatrième catégorie, les pays à éviter absolument.

S’il est logique de trouver dans la catégorie rouge, la quatrième, la Syrie, l’Irak, l’Afghanistan et même la Corée du Nord et l’Iran, compte tenu les relations entre Washington et ces deux dernières, il est quand même difficile d’expliquer pourquoi la Russieest classée dans la troisième catégorie avec le Pakistan et le Soudan, tandis que l’Ukraine, avec un taux de criminalité élevé et un conflit militaire qui déchire l’Est du pays, se trouve dans la deuxième catégorie avec la France et l’Allemagne.

Quoiqu’il en soit, il est évident que le classement reflète non seulement le niveau de sécurité dans tel ou tel pays mais aussi une vision politique particulière qui ne permet pas au Département d’État de mettre la Russie et certains pays européens dans la même catégorie mais le pousse au contraire à fermer les yeux sur ce qui se passe, par exemple, en Ukraine où la situation est beaucoup plus difficile par rapport à celle d‘autres pays du continent européen.

