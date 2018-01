Damas condamne sévèrement la proclamation par les Etats-Unis de la formation d’une milice armée au nord-est syrien

Tout syrien qui participe à ces milices parrainées par les Etats-Unis sera considéré comme traître du peuple et de la Patrie et sera traité ainsi

Damas / La Syrie a, vivement, condamné la proclamation par les Etats-Unis de la formation d’une milice armée au nord-est de la Syrie, qualifiant ce pas d’«agression flagrante contre la souveraineté et l’unité des territoires syriens et violation du droit international ».

Une source du ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a indiqué que ce pas entre dans le cadre de la politique américaine destructrice qui vise à effriter les pays de la région, à y attiser les tensions et à empêcher toute solution de ses crises, ajoutant qu’il démontre aussi l’hostilité américaine à la nation arabe pour servir le projet américano-sioniste dans la région.

La source a appelé la communauté internationale à condamner ce pas américain et à œuvrer pour mettre fin à la mentalité d’hégémonie qui domine les politiques de l’administration américaine et menace la paix et la sécurité internationales.

«Tout syrien qui participe à ces milices parrainées par les Etats-Unis sera considéré comme traître du peuple et de la Patrie et sera traité ainsi», a dit la source.

La source a, enfin, affirmé que l’armée et le peuple syriens sont déterminés à mettre en échec la conspiration renouvelée, à mettre fin à toute présence américaine en Syrie et à sauvegarder la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Patrie.

