Lavrov lève le voile sur la possibilité d’octroyer la citoyenneté russe à Julian Assange

Le ministre russe des Affaires étrangères s’est exprimé sur la possibilité d’accorder la citoyenneté russe au fondateur de WikiLeaks Julian Assange lors de la conférence de presse dédiée au bilan diplomatique de 2017.

«Vous savez, c’est une question hypothétique: comment la Russie agirait-elle si Assange lui demandait la citoyenneté? Nous traitons de telles situations tout d’abord du point de vue humanitaire. C’était le cas d’Edward Snowden. Il a demandé asile, on le lui a accordé, compte tenu des éventuelles conséquences des accusations portées contre lui», a déclaré le chef de la diplomatie russe interrogé par un journaliste de RT.

Selon M.Lavrov, maintenant Edward Snowden «vit, travaille» et «s’exprime librement sur n’importe quel sujet».

Sergueï Lavrov a souligné qu’il était difficile de commenter un possible octroi de la citoyenneté russe à Julian Assange, puisque cette question n’était pas à l’ordre du jour.

«Assange n’est pas en Russie maintenant. Mais il faut régler ce problème d’une façon ou d’une autre — je suis d’accord avec cela et nous comprenons les mesures prises par les autorités de l’Équateur. J’espère que toutes les parties intéressées auront du bon sens, y compris nos collègues britanniques», a dit le chef de la diplomatie russe.

Depuis 2012 Julian Assange est réfugié àà l’ambassade équatorienne à Londres. La ministre équatorienne des affaires étrangères a déclaré le 11 janvier qu’Assange avait été officiellement naturalisé par l’Équateur en décembre dernier.

En 2012 la Russie a accordé l’asile à l’ancien agent des services secrets américains Edward Snowden après qu’il a fait des révélations concernant le système de surveillance de masse aux États-Unis.

fr.sputniknews.com

