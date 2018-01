Liberman : 4000 missiles par jour s’abattront sur Israël, en cas de guerre avec le Hezbollah

🔴 Le ministre israélien de la défense Avigdor Liberman a évoqué une moyenne de 150 missiles par heure

Lors de la prochaine guerre entre Israël et le Hezbollah, « si elle arrive, à Dieu ne plaise », selon les propres termes du ministre israélien de la guerre Avigdor Lieberman, le Hezbollah lancera entre 3000 et 4000 missiles par jour capables d’atteindre tout le ‘territoire israélien’. Tel est le scénario « le plus dangereux et logique » d’une éventuelle guerre, conformément aux données des renseignements israéliens.

Le quotidien israélien Yediot Aharonot a rendu publique, vendredi, la lecture de Lieberman sur ce sujet qu’il a exposée devant ses homologues en avril 2016. Il a souligné que le nombre total des roquettes et des missiles lancés par le Hezbollah sur Israël lors de la guerre de 33 jours en 2006 équivaudrait aux missiles qui pleuvront sur Israël par jour. Lieberman a évoqué une moyenne de 150 missiles par heure.

Les rapports israéliens mettent, en outre, en garde contre la capacité destructrice, la précision et la longue portée de ces missiles qui seront incomparables à ceux tirés par le Hezbollah en 2006.

Et de noter : « une faiblesse de résistance dans le front interne en Israël, qui affectera, en plus du moral des soldats israéliens, la poursuite du soutien logistique à ce front. Ce dernier sera, pour la première fois, exposé à d’énormes quantités de feu ».

Et de conclure : « le grand défi qui attend Israël sera l’étendue du champ de la bataille vers la Syrie ». Selon les prétentions israéliennes, « l’Iran s’efforce à renforcer le front syrien par des missiles pouvant atteindre tout Israël ».

french.almanar.com.lb

Source al-akhbar.com