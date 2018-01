Un journal militaire chinois met en garde : « La guerre n’est pas loin »

Face à l’Inde, si un conflit se produit, l’armée de l’air chinoise doit s’emparer de la domination du ciel et immédiatement créer un avantage écrasant pour la Chine

« La guerre n’est pas loin de nous. Les situations régionales en Chine sont complexes et instables et les dangers se cachent sous la paix. La Chine ne peut pas se permettre un échec militaire, nous devons donc être pleinement conscients de la crise potentielle et être prêts à combattre à tout moment. Alors que le pays est sur le point de devenir une grande puissance militaire, il entre également dans une période où les risques pour la sécurité nationale sont élevés« , a écrit le quotidien officiel de l’Armée populaire de libération APL selon le quotidien China’s Global Times.

L’article titrait mardi dans le quotidien de l’APL : « Un soldat sans désir de préparation à la guerre n’est pas un bon soldat. » Le journal a averti que les soldats chinois ne sont pas prêts au combat parce que beaucoup refusent de croire que la guerre est imminente. Les experts militaires s’accordent à dire que la menace d’un conflit autour de la Chine s’est accrue ces dernières années. « Dans des régions comme la péninsule coréenne, la zone frontalière Chine-Inde et le détroit de Taïwan, l’APL doit être préparée à toutes les possibilités. Nos intérêts outre-mer dans des régions comme l’Afrique et le Moyen-Orient sont également menacés en raison de l’instabilité locale « , a déclaré Xu Guangyu, un grand général à la retraite et conseiller principal de la China Arms Control and Disarmament Association selon le Global Times. La semaine dernière, le président Xi Jinping a donné le coup d’envoi de la nouvelle année en prononçant un discours rare à l’intention des militaires, dans lequel il exhortait les soldats à se préparer à la guerre et à ne pas craindre la mort. Les soldats chinois ne devraient « ni craindre la misère ni la mort », a déclaré Xi à des milliers de soldats lors d’une visite d’inspection mercredi dernier au Central Theater Command de l’Armée populaire de libération APL dans la province du Hebei, selon l’agence de presse officielle Xinhua. L’Armée populaire de libération APL a organisé des exercices de guerre dans le pays et à l’étranger auxquels participent la plupart de ses branches militaires. Depuis le début de l’année, les avions militaires les plus perfectionnés de la Chine, y compris le chasseur furtif J-20, l’avion de transport Y-20, le bombardier H-6k et les chasseurs J-16, J-11B J-10C, s’entraînent. Plus d’informations émanent du quotidien APL Daily :

Le J-20 s’entraîne au combat aérien avec d’autres avions de chasse, y compris le J-16. Le J-20 pratique également le combat aérien au-delà de la portée visuelle, et d’autres aéronefs, y compris le Y-20 et le J-10C, s’entraînent dans des aéroports non spécifiés sur un « plateau régional » afin d’améliorer leur capacité de transport militaire à longue distance et de combat aérien.

L’Economic Times identifie la « région du plateau » comme le « plateau tibétain qui fournit une longue ligne de contrôle entre l’Inde et la Chine ». Alors que la Corée du Nord continue d’être une grande distraction, la Chine se prépare à un conflit avec l’Inde sur le LAC (Line of Actual Control ou Ligne actuelle de contrôle est la ligne de démarcation qui sépare le territoire sous contrôle indien du territoire sous contrôle chinois dans l’ancien État princier de Jammu Cachemire, NdT), selon le Global Times. Les conflits militaires potentiels dans les régions du plateau ont augmenté depuis les frictions frontalières avec l’Inde l’année dernière, de sorte qu’une augmentation de l’entraînement militaire dans la région du plateau est hautement nécessaire. Un officier retraité de l’APL qui a servi dans l’armée de l’air et qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré au Global Times : « La force terrestre de l’Inde a quelques avantages en quantité dans les zones frontalières, donc si un conflit se produit, l’armée de l’air chinoise doit s’emparer de la domination du ciel et immédiatement créer un avantage écrasant pour la Chine « , a déclaré l’officier. En 2018, la mise en garde urgente adressée par la Chine à ses forces armées pour qu’elles se préparent à la guerre a été un signe révélateur de l’imminence d’un événement. Alors que beaucoup se concentrent sur les développements dans la péninsule coréenne, le véritable affrontement émerge entre les deux superpuissances nucléaires divisées par la Ligne de Contrôle Actuel. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner si les deux nations les plus peuplées du monde entrent en conflit l’une contre l’autre ? le-blog-sam-la-touch.over-blog.com Source ZeroHedge Traduction SLT