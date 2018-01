Libye: Un chef terroriste éliminé par les troupes spéciales algériennes

Éliminé en territoire libyen par des parachutistes de l’armée algérienne

Le chef de l’organisation terroriste dénommée « les Fils du Sahara pour la Justice », un groupe armé obscur visant la sécession du désert algérien a été éliminé lors de la destruction de son convoi en territoire libyen par des parachutistes de l’armée algérienne avec l’aide de forces locales alliées et en se basant sur des données satellite fournies par une puissance amie.

Ce groupe terroriste fantôme créé initialement en 2007 a rejoint la Libye après la chute du régime du Colonel Gaddafi en octobre 2011. Il aurait rejoint les factions rebelles libyennes les plus hostiles à l’Algérie avant de tenter de s’infiltrer dans les provinces sudistes stratégiques d’Illizi, d’Adrar et de Ouergla en y menant des actions de subversion et de noyautage tout en exploitant le malaise des jeunes et le chômage.

Ce n’est pas la première fois que des « troupes spéciales » (nomenclature officielle) algériennes opèrent en Tripolitaine ou même jusqu’en Cyrenaïque.

strategika51