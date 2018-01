Les forces soutenues par les Etats-Unis en Syrie libèrent des centaines de membres de l’EI

Les forces démocratiques syriennes FDS soutenues par les Etats-Unis ont libéré 400 anciens combattants de l’Etat islamique EI quelques semaines seulement après leur capture, a rapporté mardi le média d’opposition l’Observatoire syrien des droits de l’homme OSDH. Le rapport ajoute que les combattants libérés de l’EI comprennent des dizaines de membres et commandants bien connus de l’EI.

De plus, l’OSDH a déclaré que les FDS ont même permis à 120 anciens combattants de l’EI des gouvernorats de Deir Ezzor et d’al-Hasakah de rejoindre ses rangs. Les anciens combattants de l’EI qui ont rejoint les FDS sont tous liés aux dirigeants des FDS, selon le rapport.

La libération de ces ex-combattants de l’EI a provoqué de nouvelles tensions dans l’est de la Syrie, alors que les populations locales victimes de ces combattants se sont affrontées à eux dans de nombreux villages, selon l’OSDH. Les médias ont même déclaré que les armes étaient utilisées par les nouveaux « membres des FDS » contre les locaux; cependant, les forces soutenues par les Etats-Unis ne sont pas intervenues pour mettre fin aux affrontements, selon la source.

Fait significatif, l’OSDH est une source d’opposition pro-rebelle bien connue qui a été un exutoire privilégié pour les médias grand public tout au long de la guerre en Syrie. Le rapport original se déclare comme suit que :

Les villages et les villes des zones tenues par les Forces démocratiques syriennes dans les campagnes de l’est et du nord-ouest de Deir Ezzor, ainsi que dans la campagne méridionale d’Al-Hasakah, sont témoins de tensions accompagnées d’affrontements entre les habitants de ces zones contre d’anciens membres de l’organisation « État islamique », et selon des informations obtenues par l’Observatoire syrien des droits de l’homme auprès de sources fiables, les FDS ont libéré plus de 400 membres de l’organisation…

Le rapport de l’OSDH poursuit :

Et l’Observatoire syrien des droits de l’homme a également appris que les membres libérés comprennent des dizaines de commandants importants dans la campagne de Deir Ezzor, ainsi que des responsables de la sécurité et des militaires, des économistes et des hommes de l’organisation de la charia, certains d’entre eux des dissidents des forces du régime dans les années précédentes qui ont rejoint l’organisation plus tard, tandis que l’OSDH a constaté que plus de 120 membres d’entre eux ont rejoint les FDS, la plupart d’entre eux sont des clans comprenant des commandants des FDS dans les campagnes de Deir Ezzor et d’Al-Hasakah, tandis que les habitants craignent que les membres de l’organisation se rendent en guise d’étape préliminaire pour former des cellules dormantes dans les zones détenues par les FDS, et qu’ils procèdent à des attentats et à des assassinats qui pourraient tuer des citoyens et des membres des FDS, plusieurs zones contrôlées par les FDS se trouvant au plus profond des zones qu’ils détiennent dans les campagnes de Deir Ezzor ont été témoins d’attaques perpétrées par des véhicules piégés et des armes légères qui ont fait des dizaines de victimes et de blessés.