Corée du Nord : « Nos bombes atomiques, nos bombes H et nos missiles balistiques sont dirigés exclusivement contre les USA et pas contre nos frères du Sud ou aucun autre pays » 

L’humour coréen! Dirigés exclusivement contre les « Yankee » et pas contre nos frères du Sud! Banzaï! HaHaHa! 🤓😂🤣

Lors des premières discussions bilatérales inter-coréennes depuis deux ans, le négociateur en chef du Nord a clairement indiqué que les bombes atomiques, les bombes à hydrogène et les missiles balistiques de la Corée du Nord sont dirigés exclusivement contre les États-Unis d’Amérique en excluant les « frères du Sud » ou n’importe quel autre pays en évoquant la Chine et la Russie. De ce fait la Corée du Nord ne voit nullement l’utilité de discuter de son arsenal nucléaire avec la Corée du Sud tel que préconisé par Washington.

Lors de la présentation des vœux à l’occasion du nouvel an, Kim Jong-Un a laissé entendre que non seulement son pays n’abandonnera jamais ses armes de dissuasion mais qu’il cherche à accélérer leur production et leur déploiement.

Subissant neuf trains de très dures sanctions internationales mis en place par les États-Unis via les Nations Unies, Pyongyang entend ainsi isoler, même symboliquement, Washington en Asie du Nord-Est.

Les récentes déclarations Nord-coréennes sur les frères du Sud ont eu un profond impact en Corée du Sud, plus précisément au sein des syndicats et des étudiants généralement hostiles aux politiques économiques poursuivi par Séoul et à la domination américaine.

Enfin, la Corée du Nord participera aux prochains jeux olympiques d’hiver qui se tiendront très prochainement en Corée du Sud.

strategika51