Syrie : l’ère des meutes de drones tueurs…

Ces drones ne peuvent provenir que d’un pays disposant de capacités techniques avancées. Moscou sait qui les a fourni aux terroristes

L’emploi de meutes de drones synchronisés et coordonnés emportant des explosifs spéciaux pour viser les deux principales bases militaires russes en Syrie représente le début d’une révolution stratégique similaire à celle ayant succédé à l’emploi d’aéroplanes pour le bombardement primitif des tranchées en 1914-1915.

Sur les 13 drones ayant tenté d’attaquer la base aérienne de Hmeimim (10) et la base navale de Tartous (03), sept ont été abattus par un système Pantsir-S, lequel s’est avéré excellent pour contrer ce genre de menaces, tandis que six autres ont ete piratés et désactivés par les contre-mesures électroniques russes.

L’usage de drones en meutes dotés d’une certaine capacité de brouillage des contre-mesures adverses contre des objectifs militaires hyper-protégés en Syrie est une première. C’est la consécration officielle des premiers groupes de robots sur le champ de bataille.

Les drones utilisés lors de cette. attaque inédite ne sont pas des modèles commerciaux modifiés ou bricolés comme ceux du Hachd Al-Chaabi irakien ou encore Al-Nosra : Avec une portée supérieure à 60 km, un système de navigation GPS, une capacité de brouillage électromagnétique et l’emport d’un explosif militaire de très haute puissance inaccessible au premier venu, ces drones ne peuvent provenir que d’un pays disposant de capacités techniques avancées. Moscou sait qui les a fourni aux terroristes du HTS (Instance de libération du Levant) dont les hordes font face à une offensive gouvernementale en cours à Idlib.

Autre élément troublant : des drones leurres ont accompagné les drones armés.

L’irruption de meutes de robots volants dans le domaine de la guerre pose les prémisses d’une bifurcation de type T. Il annonce également la fin du pilote humain d’ici un avenir prévisible où l’IA jouera un rôle de plus en plus déterminant dans la conduite des opérations militaires.

Attaque contre Hmeimim: #Moscou détecte d’où les drones étaient lancés https://t.co/XaZpDEn8Ko via @IntropaJacques Les drones ont été tirés à partir de Muazar, sud-ouest d’Idlib, région contrôlée par l’«opposition modérée» #Syrie #Russie pic.twitter.com/NgoDtmbkbF — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 10 janvier 2018