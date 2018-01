La DCA syrienne a surpris Israël

La riposte était d’une efficacité redoutable, plusieurs missiles interceptés et un jet de l’aviation israélienne a été abattu dans le ciel libanais

Les trois raids aux missiles israéliens effectués, dans la nuit de lundi à mardi, contre le Rif de Damas se sont avérés un cinglant revers : plusieurs missiles ont été interceptés et un avion de chasse d’Israël abattu. De quoi faire affoler l’état-major de l’armée israélienne.

Ce n’est pas la première fois qu’un raid aux missiles israéliens tourne ainsi au fiasco.

Selon le journal libanais Al-Akhbar, les autorités militaires israéliennes vont de réunion en réunion ces temps-ci pour examiner ce qu’elles qualifient de « reconstruction de l’arsenal balistique syrien » ou encore de « construction des usines de missiles de haute précision en Syrie et au Liban ». Le journal reprend un rapport de la chaîne 10 de la télévision israélienne selon laquelle la question des arsenaux de missiles syriens a été largement évoquée. » Ce qui inquiète le plus les responsables (israéliens), ce sont les évolutions sur le front Nord, (frontières avec le Liban, NDLR). L’armée israélienne s’inquiète de voir l’armée syrienne et le Hezbollah aller de victoire en victoire dans le sud syrien et surtout non loin du Golan (occupé, NDLR). Le plus gros de l’inquiétude concerne une reprise totale du territoire syrien par l’armée syrienne qui pourrait se produire sous peu ».

Al-Akhbar se réfère ensuite aux propos du ministre israélien des Affaires militaires, Avigdor Lieberman ou encore au discours de Yuval Steinitz, qui au cours des « réunions stratégiques » ont parlé » d’une stratégie multiforme » censée contrer l’axe de la Résistance.

En quoi consiste cette stratégie multiforme?

Selon Haaretz, Israël compte activer le front diplomatique en allant frapper à la porte de la Russie et des États-Unis. Les pressions US contre l’Iran dans le cadre de l’accord nucléaire et sur lesquelles la Maison Blanche devra se prononcer font partie, croit Israël, des leviers de pression qui pourraient servir la cause d’Israël. Quant à la Russie, les efforts israéliens ont été multiples pour convaincre Poutine de rompre son alliance privilégiée avec l’Iran. Ces efforts n’ont rien apporté jusqu’à présent, mais Netanyahu ne semble pas vouloir y renoncer.

Mais le temps presse : dans la nuit de lundi à samedi, trois raids aux missiles israéliens lancés depuis le ciel libanais, puis le Golan et enfin de la région Tibériade contre la banlieue de Damas n’ont pas apporté les effets escomptés : alors qu’Israël dit avoir cherché à détruite une « usine iranienne », la DCA syrienne a riposté avec une efficacité redoutable : plusieurs missiles ont été interceptés et un jet de l’aviation israélienne a été abattu dans le ciel libanais. Dans son communiqué, l’armée syrienne affirme avoir intercepté des missiles israéliens dont les débris sont visibles non loin d’une base militaire de l’armée dans la région de Damas.

Israël semble avoir déjà perdu une partie. Alors qu’elle croyait avoir neutralisé via des accords avec la Russie tout danger venant des S-300 et des S-400 déployés en Syrie, la DCA syrienne se renforce avec une rapidité inouïe : Haaretz rapporte l’inquiétude des généraux israéliens de voir » des convois s’acheminer depuis l’Irak voisin vers la Syrie ». « Nos généraux ne cessent de se demander si oui ou non des pièces militaires se trouveraient à bord de ces convois ». La cinglante riposte de l’armée syrienne contre les attaques aux missiles israéliens du 9 janvier contre le sol syrien les pousserait sans doute à répondre à cette question par affirmative.

parstoday.com

