L’armée s’empare de 16 villages et localités dans les banlieues de Hama et d’Idleb

« Opération traque » des terroristes du Front Al- Nosra et leurs alliés!

Hama-Idleb / L’armée arabe syrienne a repris le contrôle de 16 villages et localités dans les deux banlieues sud-est d’Idleb et nord-est de Hama dans le cadre des opérations qu’elle mène depuis un mois pour libérer cette région des terroristes du Front Nosra et des terroristes qui leur sont affiliés.

Dans une déclaration à SANA, une source militaire a souligné que des unités de l’armée, en collaboration avec les groupes de la défense populaires, avaient poursuivi leurs opérations militaires contre le réseau terroriste du Front Nosra et repris le contrôle des villages et des localités de Rassem Hamidi, Adlieh, Rweidi, Oja, Tell Oja, Tell Oja, Burtuqala, Jaberiya, Keratine Kabir, Kratine Saghir, Istablat, Surouj Chamaliya, Khreiba et Rabi’et Bernane dans la banlieue sud-est d’Idleb, ainsi que le village d’Om Sahrij dans la banlieue nord-est de Hama.

La source a ajouté que des sapeurs de l’armée désamorcent les mines et les charges explosives plantées par les terroristes dans la zone.

La source a, auparavant, fait savoir que des unités de l’armée, en collaboration avec les groupes de la défense populaires, avaient poursuivi leurs opérations militaires dans la traque des terroristes du réseau Front Nosra dans la banlieue nord-est de Hama, et repris le contrôle du village de Chakoussya et de la localité de Rahjane.

« Les opérations se sont soldées par la neutralisation de nombreux terroristes du réseau précité et la destruction d’une grande quantités de leurs armes et munitions», a dit la source qui a ajouté que des sapeurs de l’armée avaient désamorcé les engins explosifs et les mines qui avaient été plantés par les terroristes entre les maisons des citoyens et dans les rues.

R.F. /L.A./ A.Chatta

sana.sy