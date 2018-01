Attaque israélienne, la Syrie a riposté, a abattu des missiles et un avion israélien

L’armée syrienne dénonce une attaque israélienne de missiles contre le Grand Damas.

Selon les médias d’Etat syrien, l’armée syrienne a rapporté qu’Israël avait attaqué mardi matin des cibles près de la capitale déchirée par la guerre avec des avions et des missiles sol-sol, causant des dégâts.

La Syrie a riposté, selon la déclaration; ses défenses aériennes ont frappé un avion israélien et intercepté plusieurs missiles qui avaient été lancés depuis Israël.

Le Commandement général de l’armée et les forces armées ont annoncé que le réseau de défense syrien avait répondu à trois tirs de missiles israéliennes sur des positions militaires dans la région d’Al-Qutayfah, au nord de Damas.

Des missiles israéliens ont pris pour cible des sites militaires dans la région de Qutifah, près de la capitale Damas, rapporte l’agence de presse SANA.

La Syrie a mis en garde la partie israélienne contre les risques posés par de telles attaques, selon le Commandement général de l’armée.

Israel fired several surface-to-surface missiles into Syria last night. First attack began at 2:40 A.M. and the second wave began at 4:00 A.M. and lasted until 4:15 A.M. While some of the missiles were intercepted, most hit the SAA’s base in Qutayfah.

