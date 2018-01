Vladimir Poutine a souhaité un joyeux Noël aux chrétiens orthodoxes et à tous les Russes célébrant la fête

✝Unis par les valeurs chrétiennes éternelles, ce joyeux temps des Fêtes apporte joie et espoir – Vladimir Poutine

à Saint Petersburg, voici son message,

« Je vous souhaite sincèrement un joyeux Noël.

Ce joyeux temps des Fêtes apporte joie et espoir à des millions de croyants qui se sentent plus près de leurs racines spirituelles et de leurs traditions nationales, unis par les valeurs chrétiennes éternelles et l’héritage historique et culturel de notre nation qui dure depuis des siècles.

Avec une grande satisfaction, je tiens à saluer les efforts fructueux et vraiment désintéressés de l’Église orthodoxe russe et des autres confessions chrétiennes qui soutiennent la société civile et concordent dans notre pays, ainsi que le développement du dialogue interreligieux et interethnique. Une autre contribution importante qu’ils apportent est de renforcer les nobles valeurs et idéaux moraux dans la société, d’éduquer la jeune génération et de résoudre les problèmes sociaux actuels.

Je souhaite à tous les chrétiens orthodoxes et à tous ceux qui célèbrent Noël bonne santé, succès et bonheur. »

* * *

Vladimir Poutine a assisté à la messe de Noël à l’église Saint-Syméon le Récepteur de Dieu et Anna la Prophétesse à Saint-Pétersbourg. Après le service, le Président a offert à l’église une icône à deux niveaux représentant les images de la Naissance du Saint Théotokos et de la Résurrection du Christ, ainsi que celles des Saints Élie le Prophète, d’Anna la Prophétesse, de Syméon, de Saint Michel l’Archange et d’autres saints vénérés par l’église.

L’église de Saint Syméon le Récepteur de Dieu et d’Anna la Prophétesse a été construite en 1734 sur ordre de l’impératrice Anna Ioannovna dans le style baroque de Saint-Pétersbourg avec des éléments d’architecture russe ancienne sur le site de l’église en bois de 1714 dédiée à Saint Michel l’Archange. L’église est un monument architectural et l’une des plus anciennes églises orthodoxes de la ville.

