Le procureur général de l’Iran dévoile des complots derrière les troubles de ces derniers jours

Qom, 4 janvier, IRNA – Le procureur iranien Mohammad Jafar Montazeri a dévoilé jeudi les complots orchestrés par les Etats-Unis, les sionistes et l’Arabie saoudite visant à déclencher des troubles dans le pays.

Le plan avait été préparé et orchestré il y a quatre ans avec la coopération étroite de ces pays, a-t-il dit.

Montazeri a déclaré que le principal projet du plan était celui en un américain nommé Michael Andrea, un ancien membre de la CIA chargé de la lutte contre le terrorisme qui a formé le groupe pour créer des troubles en République islamique d’Iran.

Michael Andrea et un officier affilié à l’agence d’espionnage du Mossad étaient chargés de diriger le complot tandis que l’Arabie Saoudite payait toutes les dépenses, a-t-il dit.

L’intrigue baptisée ‘Conséquences Convergentes ‘ a été conçue sur la base des données recueillies au fil des ans ‘, a ajouté M. Montazeri, ajoutant qu’ils menaient divers scénarios tels que la protestation contre le coût élevé de la vie, les factures élevées et les demandes financières des retraités.

D’autres groupes illégaux tels que OMK, les partisans du régime monarchique, les nationalistes et plusieurs groupes affiliés aux communistes étaient présents dans le complot, a t-il dit.

Ils avaient offert deux modèles, la Tunisie et la Libye, et ont finalement choisi ce dernier qui devait créer des vagues d’agitation de l’extérieur vers le centre, a ajouté M. Montazeri.

Ils avaient préparé deux centres d’opérations à Ebril en Irak en Afghanistan pour laisser traverser les groupes de Daesh Takfiri jusqu’aux affres de ces troubles, a-t-il dit.

Certains analystes estiment qu’ils avaient préparé le complot pour l’année 2018 mais en raison des circonstances particulières du pays, ils l’ont mis en avance sur le calendrier, a ajouté le procureur.

Ils ont supposé qu’ils pouvaient mettre un terme à la révolution islamique par de telles conspirations, mais en vain, a-t-il dit.

Immédiatement après ces troubles, le ‘stupide président’ américain a soutenu cette initiative sur son compte twitter, suivi par des soutiens de l’Angleterre, du régime sioniste et de plusieurs pays européens, a déclaré M. Montazeri.

La vigilance de la nation iranienne et leur perspicacité a été un grand obstacle à leurs mauvaises intentions, à t-il conclu.

In recent events, enemies of #Iran have allied & used the various means they possess, including money, weapons, politics &intelligence services, to trouble the Islamic Republic. The enemy is always looking for an opportunity & any crevice to infiltrate &strike the Iranian nation. pic.twitter.com/HIXtudRAue

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) 2 janvier 2018