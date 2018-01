L’aviation navale russe opte pour le Su-30SM

Le chasseur multirôle Sukhoi Su-30SM sera l’avion principal de l’aviation navale de la marine russe, selon le commandant de l’aviation navale Igor Kojine.

«En 2017, nous avons procédé à des innovations sur plusieurs axes. Ainsi, nous avons poursuivi notre effort de réarmement de l’aviation tactique basée au sol par des Sukhoi Su-30SM. Nous avons reçu six appareils. A l’avenir, nous allons remplacer pratiquement tout notre parc d’aviation tactique par des Su-30SM. Ce sera notre avion de base», a indiqué le général Igor Kojine, cité vendredi par le département de l’information du ministère russe de la Défense.

Il a noté qu’en 2018, l’aviation navale de la marine russe poursuivrait la modernisation de son parc d’aéronefs.

«Cela concerne la modernisation de l’Iliouchine Il-38 en Il-38N et des hélicoptères Kamov Ka-27 en Ka-27M. Ces prochaines années, le Ka-27M sera le principal élément des forces de lutte anti-sous-marine et des forces de désignation des objectifs pour nos groupes navals», a précisé le général.

Avion de génération 4++, le Su-30SM figure parmi les appareils les plus performants des forces aérospatiales russes. Il est capable de fournir un appui aérien rapproché et de frapper avec une grande précision des cibles aériennes, terrestres et navales.

fr.sputniknews.com