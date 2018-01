Daech soutient les casseurs en Iran

À l’instar des régimes israélien et américain et dans la droite lignée des médias de Riyad, le groupe terroriste Daech a apporté lui aussi son soutien aux casseurs en Iran.

le site d’information nbaanews.com affilié à Daech a écrit dans une note que la seule chose qui fait peur au « régime iranien », ce sont les révoltes et les violences commises au cours de ces dernières semaines.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif a écrit en réaction : « L’Arabie saoudite et Daech, en tant qu’associés éternels, approuvent en prenant exemple sur Trump, la violence, la mort et la casse en Iran. Pourquoi ne sommes-nous pas surpris ? »

Breaking: Eternal bedfellows #KSA and #ISIS — following Trump’s lead — all endorse violence, death and destruction in Iran. Why are we not surprised.

Zarif a aussi écrit dans un autre tweet : « Trump a une drôle de manière de montrer “son respect” au peuple iranien : il l’a d’abord étiqueté “nation terroriste” pour lui barrer l’entrée sur le sol américain puis il a eu des paroles insultantes quant au golfe Persique. Mais il faut reconnaître que sa meilleure “aide” aux Iraniens est celle de les priver des retombées économiques de l’accord nucléaire. »

Trump has an odd way of showing “such respect” for Iranians: from labeling them a « terrorist nation » & banning them from visiting the US, to petty insults on the name of the Persian Gulf. But best of all, « helping them » by depriving them of the economic dividends from the #JCPOA.

— Javad Zarif (@JZarif) 4 janvier 2018