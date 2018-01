Golan : Israël perd des plumes

15 morts parmi les agents takfiristes d’Israël, Al-Nosra

Les forces alliées (Armée syrienne, Hezbollah libanais et irakien, NDLR) ont commencé très fort l’année 2018: l’un des dossiers militaires les plus complexes en Syrie vient ainsi d’être clos. Les terroristes d’al-Nosra ont fini par capituler dans le sud-ouest de la périphérie de Damas après y avoir été hermétiquement encerclés par l’armée syrienne. Les cars verts en partance de Beit Jinn et des champs qui l’entourent, évacuent depuis le 1er janvier les nosratistes et leurs familles, rappelant les moments les plus forts de la victoire de l’armée syrienne à Alep. Mardi 2 janvier, les forces alliées ont repris le contrôle total des collines stratégiques d’Hamar : quelques jours plutôt Maghar al-Mir, Harafa, Beit Jinn et ses champs étaient tombés sous contrôle de l’armée syrienne laquelle a ainsi sonné le glas de l’un des rêves les plus convoités d’Israël qui était de créer une zone tampon dans le Golan syrien par al-Nosra interposé.

Les terroristes d’al-Nosra se servaient en effet des collines rouges longeant la route qui relient les villages de Jabal al-Cheikh à Jubata al-Khashab pour s’alimenter en armes et en munition. Ce sont des localités situées à Quneïtra. Khan al-Cheikh, quant à elle, se place dans le sud-ouest de la province du Rif de Damas et là aussi, al-Nosra avait placé l’une de ses principales artères d’approvisionnement.

En été 2015, les terroristes d’al-Nosra, d’Ahrar al-Cham et d’Ajnad al-Cham ont formé, à l’instigation directe d’Israël, une nouvelle milice qu’ils ont baptisé « Armée de Hermon » (nom hébreu de Jabal al-Cheikh, NDLR). Tel-Aviv avait fixé à cette milice une mission bien particulière : se battre contre l’armée syrienne et la chasser du Golan. Ce fut ainsi qu’Israël comptait franchir le premier pas dans le sens d’une annexion du Golan plus de 40 ans après l’avoir séparé de facto de l’État syrien. Or, leur ultime tentative avant leur capitulation a échoué:

Al-Nosra a lancé mardi, une vaste offensive, sur trois axes, contre Hadar, village à majorité druze. Les terroristes y ont fait exploser une voiture piégée. L’attentat a laissé 9 morts et 23 blessés. Dans les heures qui ont suivi l’attentat, les jeunes de Hadar se sont rapidement mobilisés et pris armes pour faire face aux agents d’Israël. Le dernier bilan de l’offensive ratée des agents takfiristes d’Israël fait état de 15 morts. Les premières heures de l’offensive se sont soldées par l’occupation des localités d’al-Hara dans le nord-est, de Ghors al-Nafal dans le nord-ouest et d’al-Wassit dans le sud-ouest de Hadar. Une occupation pourtant provisoire. Les “Hadarois” ont privé al-Nosra de toute marge supplémentaire de manœuvre. Ils ont rallié par dizaine les forces de l’armée syrienne pour contrer l’offensive. Le geste est bien significatif: plus de sept ans de planification israélienne pour s’emparer du Golan via les druzes se sont avérées stériles: le Golan se sent syrien et il le revendique. La zone tampon à quoi songeait Israël ne prendra jamais corps. C’est une illusion de plus qui vient de s’effondrer sur les ruines de la Syrie, la Résistante.

presstv.com