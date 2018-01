à la Grande Russie, notre unique et unique patrie – Vladimir Poutine

kremlin

Président de la Russie Vladimir Poutine: Amis,

Nous sommes au seuil d’une nouvelle année, 2018. Bien que nous le fêtions chaque année, nous sommes toujours heureux d’inaugurer l’année comme quelque chose de nouveau, en espérant que les voeux que nous faisons à minuit se réalisent.

La Saint-Sylvestre est avant tout une fête de famille. Nous le marquons comme nous l’avons fait quand nous étions enfants, avec des cadeaux et des surprises agréables, ainsi qu’avec une chaleur particulière et une attente de changement.

Le changement viendra certainement dans nos vies si chacun d’entre nous prend soin de ses parents et de ses valeurs chaque minute que nous passons avec eux, si nous essayons de mieux comprendre nos enfants, leurs aspirations et leurs rêves, et si nous soutenons ceux qui sont les plus proches de nous et qui ont besoin de notre aide et de notre générosité.

La capacité d’aider, de se soucier et de comprendre les autres et de faire de bonnes actions remplit nos vies d’un vrai sens humain. Alors que nous célébrons, que ce soit en famille, entre amis ou dans la rue, nous partageons tous la même ambiance festive, tandis que la technologie moderne nous permet de partager nos sentiments avec nos proches, qui peuvent se trouver à des centaines, voire des milliers de kilomètres.

Comme d’habitude, mes paroles spéciales s’adressent à ceux qui travaillent en ce moment, qui font leur service militaire ou professionnel à l’hôpital, à bord des avions ou des trains.

Nous sommes tous ensemble en cette merveilleuse nuit de Nouvel An. Nous sommes également ensemble dans notre vie de tous les jours. L’unité, l’amitié et l’amour désintéressé pour la Russie multiplient la force dont nous avons besoin pour accomplir des actes dignes et de grandes réalisations.

Je vous remercie tous sincèrement d’avoir cru en vous-même et en notre pays, pour votre travail et ses résultats. J’espère qu’il y aura toujours la confiance et la compréhension mutuelle dans votre vie.

Amis,

Une nouvelle année 2018 commencera dans quelques secondes. C’est le moment où nous devrions nous dire les mots les plus importants les uns aux autres, nous pardonner les erreurs des autres et oublier nos vieilles rancunes.

Embrassez, dites des mots d’amour et montrez que vous vous souciez vraiment. Que la vie de chaque famille et de chaque individu s’améliore pour le mieux, que vous soyez tous en bonne santé, que naissent des enfants qui nous rendent heureux.

Je vous souhaite de tout cœur bonheur et bonne chance à tous, ainsi que paix et prospérité à la Grande Russie, notre unique et unique patrie.

Happy New Year!

en.kremlin.ru

Adaptation Yandex

Chef Poutine envoie un message fort, dit au monde, ma « Patrie », c’est la « Russie », Yandex

Happy NewYear 2018! https://t.co/1on1TMqk6B — President of Russia (@KremlinRussia_E) 31 décembre 2017