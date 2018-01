2018, le Président Donald #Trump @realDonaldTrump frappe fort

Chef Trump attaque les Fake News des médias, ses tweets sont reconnus déclarations officielles par la Russie

By Donald Trump

Alors que notre pays devient de plus en plus fort et intelligent, je veux souhaiter à tous mes amis, supporteurs, ennemis, haineux et même à tous les faux médias d’information très malhonnêtes, une nouvelle année heureuse et saine. 2018 sera une grande année pour l’Amérique!

twitter.com/realDonaldTrump

Adaptation Yandex

Les messages du Président Donald Trump

As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 décembre 2017

I use Social Media not because I like to, but because it is the only way to fight a VERY dishonest and unfair “press,” now often referred to as Fake News Media. Phony and non-existent “sources” are being used more often than ever. Many stories & reports a pure fiction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 décembre 2017

J’utilise les médias sociaux non pas parce que j’aime, mais parce que c’est la seule façon de combattre une « presse » très malhonnête et injuste, que l’on appelle maintenant souvent de faux médias d’information. Les « sources » fictives et inexistantes sont utilisées plus souvent que jamais. Nombreuses histoires & reportages une pure fiction!