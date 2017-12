je passerais le nouvel an seul, comme d’habitude…

Un message de Max.. Si vous trouvez plus lamentable, je ne le croirais pas…

Moi j’ai 21 ans et c’est triste à dire mais plus je regarde autour de moi plus le terme « seul » apparait comme une évidence, j’ai un seul véritable amis depuis mon enfance et mes autres amis sont ces amis, mais je passerais quand même le nouvel an seul, comme d’habitude…

Pourtant je suis sociable, mais je m’enferme dans cette solitude et refuse de m’ouvrir aux autres a des propositions, des soirées de peur qu’ils voient cette solitude, je préfère être seul et laisser penser que je suis entouré plutôt que l’inverse si c’est pas pathétique…

Pour que ma famille s’imagine que je vais faire la fête et réveillonner avec des amis, je vais passer cette soirée de merde dans mon garage, un pack de bière, et des bouquins pour seule compagnie…

Si vous trouvez plus lamentable, je ne le croirais pas…

Par max82wl – Posté le 30/12/2009 à 21:04:06

La tristesse m’envahit, mon cœur semble blessé, dans ses mots, Max reste « Diplomate », Yandex