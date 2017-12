Vive la Sainte Russie et vive la liberté des Peuples opprimés, par Wilfred Pomare

Incroyable, depuis sa Polynésie Française, Tahiti, Wilfred nous fait un « VIVA PUTIN », venu des Cieux! HaHaHa! 💥🌴😅😂🤣

By Wilfred Pomare

Il est important que la modernisation des armes plurielles, est importante. Cela nous met en confiance pour nos militaires en mission de guerre ou de dissuasion. Pour les familles dans l’inquiétude permanente, liée à tout être normal, que nous sommes et le demeurons. Aux stratèges de guerre et spécialistes en tous genres, qui font la somme de résultantes attendues par tout un peuple mais aussi l’espoir de tous les peuples opprimés et exploités du monde entier, de se savoir, que quelque part existe pour eux aussi, un protecteur, voire un libérateur du JOUG et CARCAN, qui les esclavagisent et les soumettent avec des vocabulaires modernes d’expression apparente de bonheur, tant ils ont soif de liberté politique.

Un dirigeant, Président élu par ses pairs propres, dans son Pays, est un signe FORT, descendu, venu des Cieux, qui encourage son Pays et son Peuple, à GRANDIR davantage afin de soutenir l’ESPOIR et la FOI de ses Pairs et de tous CEUX qui, dans ce monde NOUVEAU, des Peuples CROIENT, dur comme FER, qu’un Monde MEILLEUR est à leur portée et dépend peut-être aussi de leur VOLONTÉ.

Pour ma part, j’ai CONFIANCE en la Foi, de Peuples LIBRES, d’association avec AUTRUI.

Je félicite ici, toutes les FORCES vives plurielles, ayant participé aux missions de guerre en République arabe syrienne, mais AUSSI tous les alliés participant de près ou de loin aux différentes interventions de DÉFENSE dans le MONDE et salue tous les leaders dont le Président Vladimir Vladimirovitch PUTIN, que j’admire et LUI souhaite encore et ENCORE de multiples SUCCÈS.

Vive la Sainte Russie et vive la liberté des Peuples opprimés.

Tahiti Polynesia

