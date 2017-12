Qods: le Hezbollah irakien « prêt » à intervenir

C’est par désespoir et débilité qu’ils veulent déclarer Qods comme capitale du régime sioniste – Le Guide de la Révolution de l’Iran

Soutenir la cause palestinienne était le sujet d’une rencontre entre le secrétaire général du Hezbollah irakien et l’ambassadeur de la Palestine à Bagdad.

Lors d’une rencontre le 29 décembre à Bagdad entre Ahmed Aqal, l’ambassadeur palestinien en Irak et cheikh Akram al-Kaabi, le secrétaire général d’al-Nujaba, l’accent a été mis sur les évolutions régionales et l’impératif de mettre en place une unité intermusulmane face aux fléaux du sionisme et de l’Arrogance mondiale.

Le secrétaire général du mouvement de la résistance irakien, dénonçant la décision du président américain, Donald Trump, sur le statut de la noble Qods a promis ouvertement son soutien tout entier à la cause palestinienne et à noble Qods.

Qualifiant de « provocateur » la volonté de Donald Trump de déménager l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Qods, Akram al-Kaabi a ajouté que « ce geste complice est en faveur de la reconnaissance d’une identité factice et d’un régime occupant ».

parstoday.com

C’est par désespoir et débilité qu’ils veulent déclarer #Quds comme capitale du régime sioniste. 1/2 — Ayatollah Khamenei (@Khamenei_Fra) 6 décembre 2017