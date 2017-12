Des tankers russes fournissent en pétrole la Corée du Nord

On fait comment pour nos missiles balistiques Hwasong-15? Hein! HaHaHa! 😡🤓😅😂

Les pétroliers américains ont fourni du carburant à la Corée du Nord à au moins trois reprises ces derniers mois en transférant des cargaisons en mer, selon deux sources de sécurité de haut niveau d’Europe occidentale, ce qui constitue une bouée de sauvetage économique pour l’État communiste.

Les ventes de pétrole ou de produits pétroliers en provenance de Russie, le deuxième plus grand exportateur mondial de pétrole et un membre du Conseil de sécurité des Nations unies ayant un droit de veto, violent les sanctions des Nations unies, ont déclaré les sources de sécurité.

Les transferts d’octobre et de novembre indiquent que la contrebande de la Russie vers la Corée du Nord a évolué vers le chargement de cargaisons en mer depuis que Reuters a signalé en septembre que des navires nord-coréens naviguaient directement de la Russie vers leur pays d’origine.

« Les navires russes ont effectué à plusieurs reprises des transferts de pétrochimie de navire à navire vers des navires nord-coréens cette année, en violation des sanctions », a déclaré à Reuters la première source de sécurité, qui a parlé à condition de garder l’anonymat.

Une deuxième source, qui a confirmé de manière indépendante l’existence du commerce russe de carburant entre navires avec la Corée du Nord, a déclaré qu’il n’ y avait aucune preuve d’implication de l’État russe dans les derniers transferts.

« Il n’ y a aucune preuve que cela soit soutenu par l’État russe, mais ces navires russes donnent une bouée de sauvetage aux Nord-Coréens », a déclaré la deuxième source européenne de sécurité.

Les deux sources de sécurité ont cité le renseignement naval et l’imagerie satellitaire des navires opérant à partir des ports de l’Extrême-Orient russe sur le Pacifique, mais ont refusé de divulguer d’autres détails à Reuters, affirmant qu’ils étaient classifiés.

Le ministère des Affaires étrangères de la Russie et le service des douanes russes ont tous deux refusé de commenter lorsqu’on leur a demandé mercredi si les navires russes avaient fourni du carburant aux navires nord-coréens. Le propriétaire d’un navire accusé de contrebande de pétrole vers la Corée du Nord a nié ces activités.

Le dernier rapport est arrivé alors que la Chine, répondant vendredi aux critiques du président américain Donald Trump, a nié avoir expédié illégalement des produits pétroliers vers la Corée du Nord.

La Corée du Nord dépend des importations de carburant pour maintenir son économie en difficulté. Elle a également besoin de pétrole pour ses missiles balistiques intercontinentaux et son programme nucléaire, ce qui, selon les États-Unis, menace la paix en Asie.

« Les navires font la contrebande de carburant russe des ports russes d’Extrême-Orient vers la Corée du Nord », a déclaré la première source de sécurité, qui a parlé à condition d’anonymat.

Reuters n’ a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante que les navires avaient transféré du carburant à des navires nord-coréens, que l’État russe était au courant des ventes ou combien de navires russes étaient impliqués dans les transferts. On ne savait pas non plus quelle quantité de carburant avait pu être introduite en contrebande.

Les données de positionnement des satellites de navires consultées par Reuters et disponibles sur Reuters Eikon montrent des mouvements inhabituels de certains des navires russes nommés par les sources de sécurité, y compris l’arrêt des transpondeurs qui donnent une localisation précise.

Les sources de sécurité ont indiqué que le pétrolier russe Vityaz était l’un des navires ayant transbordé du carburant sur des navires nord-coréens.

Le Vityaz a quitté le port de Slavyanka près de Vladivostok en Russie le 15 octobre avec 1 600 tonnes de pétrole, selon les documents de contrôle portuaire russe.

Les documents soumis par l’agent de l’agent du navire à l’autorité russe de contrôle portuaire indiquaient sa destination en tant que flotte de pêche dans la mer du Japon. D’après les données d’expédition, le navire a éteint son transpondeur pendant quelques jours alors qu’il naviguait dans les eaux libres.

Selon les sources de sécurité européennes, le Vityaz a effectué un transfert de navire à navire avec le navire-citerne nord-coréen Sam Ma 2 en haute mer en octobre.

Reuters n’ a pas pu vérifier indépendamment le transfert car les données de suivi des navires ont montré que la géolocalisation Sam Ma 2 avait éteint son transpondeur depuis le début du mois d’août.

Le propriétaire du navire russe a nié tout contact avec des navires nord-coréens, mais il a également déclaré qu’il ignorait que le navire faisait le plein de bateaux de pêche.

Yaroslav Guk, directeur adjoint de l’armateur du pétrolier Alisa Ltd, basé à Vladivostok, a déclaré que le navire n’avait aucun contact avec les navires nord-coréens.

« Absolument pas, c’est très dangereux », a dit Guk à Reuters par téléphone. « Ce serait de la pure folie. »

Lorsqu’il a été contacté une deuxième fois, M. Guk a déclaré que le navire n’avait aucun contact avec des navires nord-coréens et qu’il ne répondrait pas à d’autres questions.

Un fonctionnaire d’East Coast Ltd, l’agent de transport du navire, a refusé de commenter.

Deux autres pétroliers battant pavillon russe ont effectué des voyages similaires entre la mi-octobre et novembre, quittant les ports de Slavyanka et Nakhodka pour se rendre en haute mer où ils ont éteint leurs transpondeurs.

En Septembre, Reuters a rapporté qu’au moins huit navires nord-coréens qui ont quitté la Russie chargé de carburant cette année se sont dirigés vers leur patrie en dépit de déclarer d’autres destinations, un stratagème que les responsables américains disent est souvent utilisé pour saper les sanctions.

Une source maritime russe connaissant les pratiques maritimes de l’Extrême-Orient a déclaré que les navires nord-coréens avaient cessé de charger du carburant dans les ports de l’Extrême-Orient russe, mais que le carburant était livré en mer par des navires-citernes transportant du carburant d’un navire à l’autre, ou même par des navires de pêche.

Vendredi, la Chine a nié avoir vendu illégalement des produits pétroliers à la Corée du Nord en violation des sanctions de l’ONU, après que le président américain Donald Trump a déclaré qu’il était mécontent que la Chine ait laissé le pétrole atteindre la nation isolée.

Selon un diplomate du Conseil de sécurité de l’ONU, le refus de la Chine est survenu un jour après qu’elle eut bloqué les efforts déployés par les États-Unis auprès des Nations Unies pour dresser la liste noire de six navires que Washington croyait être impliqués dans le commerce illicite avec la Corée du Nord.

Selon des documents vus par Reuters ce mois-ci, les États-Unis avaient proposé que le Conseil de sécurité de l’ONU liste noire 10 navires pour le commerce illicite avec la Corée du Nord.

Il a accusé les navires d’avoir effectué des transferts illégaux de produits pétroliers raffinés vers des navires nord-coréens ou d’avoir transporté illégalement du charbon nord-coréen vers d’autres pays en vue de l’exportation.

Trois des dix navires nord-coréens étaient inscrits sur la liste noire, ainsi qu’un navire immatriculé aux Panamas.

telegraph.co.uk

Adaptation Yandex