Vladimir Poutine honore les Forces armées de la Fédération de Russie

Vladimir Poutine a rencontré des militaires des forces armées russes qui ont participé à l’opération antiterroriste en République arabe syrienne. Lors de la réunion qui s’est tenue dans la salle St George du Grand Palais du Kremlin, le Président a remis des décorations d’État à ceux qui se sont distingués lors de missions spéciales en Syrie.

Defence Minister Sergei Shoigu

Plus de 600 soldats et officiers de toutes les branches des forces armées russes ont été invités à participer à l’événement.

* * *

Président de la Russie Vladimir Poutine: Camarades officiers, amis,

J’ai l’honneur de vous souhaiter la bienvenue dans le Hall St George du Kremlin, la salle de la gloire militaire russe à laquelle vous avez ajouté votre propre page lumineuse et victorieuse.

Aujourd’hui, nous vous célébrons en tant que véritables défenseurs de la Russie. Vous avez fait votre devoir à merveille. Vous avez accompli les tâches les plus difficiles en Syrie et vous êtes rentrés chez vous chez vos parents et vos proches victorieux. En tant que Commandant en chef suprême, je vous remercie, vous et tous vos camarades d’armes, pour votre professionnalisme et votre altruisme, ainsi que pour votre engagement envers votre devoir militaire et votre serment.

Mais mes mots les plus chaleureux s’adressent aux femmes militaires qui ont enduré des difficultés au combat aux côtés de leurs camarades à l’avant-garde des hostilités. Je vous remercie beaucoup.

Plus de 48 000 soldats et officiers russes ont participé aux opérations en Syrie en un peu plus de deux ans. Ils venaient de presque tous les domaines militaires: armée de l’air et de la marine, unités spéciales et police militaire, déminage, reconnaissance, communications, services médicaux et logistiques spéciaux, commandement militaire et conseillers militaires. Chacun d’entre vous a agi avec courage et détermination, en tant que fils et filles de notre grande Patrie, les soldats de notre Armée et de notre Marine devraient, considérant leurs traditions durables et héroïques de vaillance, d’honneur et de dignité.

Vous vous êtes battus pour les intérêts de la Russie, pour la Russie, pour votre foyer, pour la justice et d’une juste cause. Donc, toute notre nation était derrière vous. Je suis sûr que vous avez ressenti cette solidarité civile et ce patriotisme, et que cette unité entre l’armée et le peuple vous a donné du pouvoir. Le public a suivi l’évolution quotidienne de la situation en Syrie. Notre peuple croyait en vous. Ils sont fiers de vous et de nos forces armées. Ils ressentaient sincèrement la douleur de chaque perte douloureuse comme la leur.

Nous nous souviendrons toujours de vos camarades qui ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ont péri en défendant la Russie. Leurs noms seront inscrits dans les listes du personnel de leurs unités. Leurs exploits héroïques serviront d’exemples à la jeune génération d’officiers et de soldats. Nous soutiendrons et prendrons toujours soin de leurs familles, parents, enfants et proches. Nous ferons tout pour cela.

Maintenant, honorons leur mémoire.

(Une minute de silence)

Camarades officiers,

La mémoire de nos héros renforcera notre détermination dans la lutte contre le terrorisme international et d’autres menaces qui pèsent sur notre pays.

Comme cela s’est produit à maintes reprises dans l’histoire, la Russie a apporté une contribution décisive et décisive à la défaite des forces criminelles qui ont défié toute la civilisation, à la destruction de l’armée terroriste, à la dictature barbare qui a entraîné la mort et la dévastation, a effacé les hôpitaux, les écoles, les mosquées, les églises, les monuments historiques et culturels de la face de la terre, et a prévu de transformer la Syrie et ses voisins en un terrain de lancement pour une agression mondiale visant notre pays. Si les terroristes avaient gagné en Syrie, élargi leurs rangs avec de nouvelles recrues, accédé à l’argent, aux ressources pétrolières et aux armes modernes, ils auraient certainement poursuivi leur attaque mondiale avec des forces nouvelles et avancées.

Ils ont reçu une peine méritée pour leurs crimes. Leurs équipements, leur quartier général, leurs infrastructures et des milliers de militants ont été détruits.

Comme vous le savez, un attentat terroriste a été perpétré hier à Saint-Pétersbourg, et le Service fédéral de sécurité a récemment contrecarré un autre attentat terroriste. Et que se passerait-il si des centaines et des milliers de personnes que je viens de mentionner revenaient ici bien entraînées et armées?

En passant, j’ai donné hier, pour instruction au directeur du Service fédéral de sécurité d’agir dans les limites de la loi en traitant avec ces voyous et en les arrêtant. Cependant, si la vie et la santé de nos agents sont menacées, le FSB doit agir avec détermination, ne pas faire de prisonniers et éliminer les terroristes sur place.

L’armée et la marine russes ont fait preuve de leurs capacités améliorées dans toute leur mesure et ont utilisé avec succès des armes et des équipements modernes. Les pilotes des Forces aérospatiales ont effectué 34 000 sorties et lancé 166 frappes de haute précision contre des installations terroristes. L’armée syrienne a libéré l’ensemble du pays et plus de 1 000 agglomérations grâce au soutien essentiel des forces aérospatiales et de la marine russes.

Votre héroïsme et vos actions professionnelles ont permis de préserver l’État syrien, de mettre un terme aux massacres, aux exécutions et à la terreur contre les civils, de lancer un règlement politique du conflit dans ce pays, de rétablir une vie normale et de ramener des dizaines de milliers de réfugiés.

Les citoyens syriens se souviendront avec gratitude du courage du personnel de service russe qui a parfois livré de la nourriture, des médicaments et des articles essentiels sous le feu des tirs. Ils se souviendront avec gratitude des efforts de maintien de la paix déployés par les officiers russes qui ont travaillé au Centre pour la réconciliation des parties adverses afin d’arrêter les effusions de sang et de donner de l’espoir aux gens.

Camarades officiers,

Vous avez accompli toutes les missions qui vous ont été confiées. Vos unités militaires sont revenues sur les lieux de leur déploiement permanent en Russie. En Syrie, deux bases russes – une base aérienne à Hmeimim et une installation navale dans le port de Tartous resteront en place et fonctionneront de manière permanente. C’est un facteur important pour défendre nos intérêts nationaux et assurer la sécurité de la Russie dans l’un des secteurs stratégiques clés.

Nous avons l’intention de continuer à améliorer les Forces armées et leurs capacités techniques et de combat, de créer une armée de nouvelle génération et d’élaborer un système de garanties spéciales pour le personnel militaire, les membres de leurs familles et les retraités militaires. Telles sont nos priorités absolues, parce que les forces armées sont à la base de l’indépendance et de la sécurité de la Russie, ce qui signifie son développement et son progrès irréversibles et durables.

Dans ce travail à grande échelle et responsable pour promouvoir l’organisation militaire, renforcer l’armée et la marine, et aborder d’autres tâches de grande envergure auxquelles notre pays est confronté, je compte certainement sur vous, anciens combattants mérités et encore très jeunes de l’opération syrienne, sur le patriotisme, la volonté, l’expérience et le conditionnement militaire de tous nos officiers et hommes.

Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos carrières. Je vous félicite de votre retour chez vous. Je suis heureux d’avoir l’occasion de vous présenter des décorations d’État.

Colonel général Sergei Surovikin: Camarade commandant en chef suprême des forces armées russes,

Permettez-moi d’exprimer ma gratitude pour votre appréciation de mon service militaire et la haute décoration qui m’ a été décernée aujourd’hui. Cela m’oblige à beaucoup de choses, comme de continuer à servir la Russie avec désintéressement jusqu’ à mon dernier souffle. Je crois que cette décoration d’État m’ a été décernée non seulement pour les services que j’ai rendus personnellement, mais surtout pour les services rendus par mes subalternes et mes camarades d’armes, ainsi que pour la maîtrise de mes commandants et de mes professeurs, qu’ils m’ont fait partager pendant mes années d’études et mon service militaire.

Tout en accomplissant notre devoir de combat en Syrie, nous n’avons jamais oublié pendant une seconde que nous protégions la Russie et que nous devions le faire du mieux que nous pouvions, comme nous nous étions engagés à le faire sous serment militaire lors de notre entrée en service militaire, ainsi qu’en raison de la profonde compréhension de notre responsabilité envers le pays d’éliminer la menace terroriste mondiale.

Parlant au nom de tout le personnel militaire, je vous remercie, Camarade Commandant suprême en chef, pour votre haute appréciation de notre opération militaire en Syrie, pour vos efforts visant à renforcer la paix, la Russie et l’armée, ainsi que pour votre souci du personnel militaire.

Nous sommes prêts à accomplir toute tâche que vous nous confierez. Soyez assurés que les Forces aérospatiales assureront l’inviolabilité des frontières russes et protégeront les intérêts nationaux dans l’air et dans l’espace.

Permettez-moi de vous souhaiter, ainsi qu’ à tous les citoyens russes, une bonne année 2010 et de vous souhaiter à tous le meilleur, le bonheur et la prospérité.

Je vous remercie.

Major Maxim Makolkin: Camarade Commandant suprême en chef des forces armées de la Fédération de Russie,

Permettez-moi de vous exprimer ma sincère gratitude pour cette haute décoration d’État.

Les pilotes militaires sont fiers d’être ceux que vous avez chargés d’être la principale puissance d’attaque des forces russes en Syrie. Nous avons eu l’occasion unique de tester nos armes et d’affiner notre pilotage en conditions de combat. Le fort potentiel de nos équipements aéronautiques, leur fiabilité et le professionnalisme de nos équipages nous ont permis de ressentir notre incontestable supériorité dans le ciel.

En voyant nos partenaires de la coalition occidentale dans les airs, nous les suivions toujours, comme le disent les pilotes, ce qui signifie une victoire dans un combat réel.

Camarade commandant suprême en chef,

Permettez-moi de vous assurer que les pilotes militaires russes sont toujours prêts à défendre notre patrie, à assurer sa stabilité et à protéger ses intérêts dans n’importe quelle région du monde.

Je vous remercie.

Sergent Tatyana Kovaleva: Camarade Commandant suprême en chef des forces armées de la Fédération de Russie,

Senior Sergeant Tatyana Kovaleva

Permettez-moi de vous exprimer mes sincères remerciements pour l’occasion qui m’est donnée de représenter ici, au cœur de la Russie, au Kremlin de Moscou, les médecins spécialistes qui accomplissaient leur mission en République arabe syrienne.

C’est pour moi le plus grand honneur de recevoir aujourd’hui une décoration d’État de votre part, personnellement, du Président de notre pays et Commandant en chef suprême des forces armées de la Fédération de Russie. Je partage cette très haute appréciation de mon travail avec mes camarades d’armes, mon glorieux corps de troupes aéroportées et de médecins spécialistes de l’armée russe.

Pendant notre séjour en Syrie, nous avons agi conformément à nos traditions russes, dans le style russe: protéger le peuple syrien, faire preuve de miséricorde et de compassion par des actes concrets et apporter une aide et un soutien complets à la population de ce pays qui souffre depuis longtemps. Les médecins militaires russes, souvent au péril de leur vie, ont fourni une aide médicale à des centaines de personnes, livré des médicaments dans des villages isolés, formé et consulté nos collègues syriens et aidé à restaurer le système médical en guerre. Et tout le temps, nous nous rappelions que nous représentons la Russie, ce qui nous aidait à faire notre travail.

(EN) Monsieur le Président, permettez-moi, au nom de tous les médecins spécialistes, de vous remercier pour la haute évaluation de notre travail et de vous assurer que nous servons et continuerons de servir fidèlement notre patrie, la grande Russie dirigée par notre président.

Je vous remercie.

Vladimir Poutine: Camarades officiers, amis,

Je voudrais une fois de plus féliciter les récipiendaires des décorations de l’État et tous ceux qui ont assisté à cette cérémonie, ainsi que les 48 000 militaires qui ont participé à l’opération syrienne.

Vous savez et voyez mieux que quiconque que nos forces armées ont changé radicalement au cours des deux dernières années, parce que nos gens se sont révélés à la hauteur de la tâche, ce qui est la chose la plus importante, et parce qu’ils ont vu comment notre équipement militaire fonctionne, comment les éléments de commandement et de logistique fonctionnent, et comment nos forces armées sont devenues modernes. Le monde entier l’ a vu aussi, mais le plus important, c’est que notre peuple l’ a vu. C’est très important, parce que les gens doivent se sentir protégés; ils doivent avoir le sentiment que leur sécurité est garantie de façon fiable.

Je tiens également à exprimer ma gratitude à l’industrie de la défense, dont le personnel a souvent travaillé côte à côte avec vous, faisant son devoir en ajustant les équipements militaires les plus récents au combat et en transformant cet équipement moderne en une force puissante.

Comme je vous l’ai dit, nous continuerons à moderniser nos forces armées, la marine et l’armée. Je mets mes espoirs sur toi et sur ceux comme toi. Cela signifie que je place mes espoirs dans toute l’armée et la marine, qui sont composées de gens comme vous.

Je tiens également à exprimer ma gratitude à vos familles et à vos proches, qui se sont inquiétés pour vous, et à les remercier de leur compréhension et de leur soutien.

Merci, et bonne année!

