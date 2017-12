Les forces d’occupation libèrent l’adolescent palestinien Jouneidi après l’avoir tabassé

Erdogan qualifie Israël d’«Etat terroriste» et «tueur d’enfants»

Les autorités d’occupation israéliennes ont libéré, mercredi soir, l’adolescent palestinien Fawzi Mohammad Jouneidi (17 ans) qui souffre de fracture à l’épaule. Jouneidi a affirmé qu’il a été violemment tabassé lors de son interrogatoire juste après son arrestation le 7 décembre.

La famille de Jouneidi, originaire d’AlKhalil Hébron, l’attendait devant le centre de détention d’Ofer à l’ouest de Ramallah. Il a été immédiatement transporté à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Jouneidi a été arrêté par les forces d’occupation pour avoir participé aux protestations qui ont éclaté après la décision du président américain sur Jérusalem AlQuds occupée.

Donald Trump a reconnu le 6 décembre Jérsualem AlQuds comme capitale d’ « Israël » et a ordonné le transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv vers la ville sainte.

french.almanar.com.lb

Traduit à partir de PalToday

