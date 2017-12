Des avions russes pulvérisent les positions djihadistes à Idlib, Syrie

BEYROUTH, LIBAN, 00h50 – Les forces aérospatiales russes ont poursuivi cette semaine leur campagne aérienne au-dessus du gouvernorat d’Idlib, ciblant plusieurs cachettes et installations appartenant aux rebelles djihadistes de *Hay’at Tahrir Al-Sham.

En quittant l’aéroport militaire d’Hmaymim à Jableh, les forces aérospatiales russes ont pris pour cible un certain nombre de sites djihadistes à l’intérieur des villes du gouvernorat d’Idlib, Abu Dali, Um Hariteen, Al-Zuwitayniyah et Al-Hamdaniyah.

Selon un rapport militaire, les forces aérospatiales russes ont effectué plus de 15 frappes aériennes au-dessus des villes susmentionnées, causant de lourds dégâts aux défenses djihadistes.

Alors que les rebelles djihadistes sont coincés par les frappes aériennes dans le sud-est d’Idlib, l’Armée arabe syrienne (SAA) a pris l’initiative de lancer une grande attaque contre la ville d’Um Hariteen.

Jusqu’ à présent, l’armée syrienne a réussi à pénétrer dans la ville, mais le djihadiste contrôle encore 75 pour cent d’Um Hariteen

almasdarnews.com

Adaptaion Yandex

*Hayat Tahrir al-Cham est formé le par la fusion de cinq groupes rebelles islamistes syriens : le Front Fatah al-Cham (Al-Nosra), le Harakat Nour al-Din al-Zenki, le Front Ansar Dine, le Liwa al-Haq et Jaych al-Sunna

Leith Fadel

Editor-in-Chief

Specializing in Near Eastern Affairs and Economics.