La Russie a rĂ©agi avec fĂ©rocitĂ© Ă la nouvelle de fin de semaine que le prĂ©sident Trump prĂ©voit d’approuver la vente lĂ©gale de missiles antichars amĂ©ricains et Ă©ventuellement d’autres systèmes avancĂ©s au gouvernement ukrainien dans un geste qui pourrait changer le calcul du champ de bataille de la guerre entre les forces ukrainiennes et russes alignĂ©es dans la rĂ©gion de Donbass le long de la frontière russe. ABC News a dĂ©crit le « paquet total de dĂ©fense de 47 millions de dollars comprend la vente de 210 missiles antichars et 35 lanceurs » qui ne manquera pas de nuire Ă l’objectif dĂ©clarĂ© de longue date de Trump d’amĂ©liorer les relations avec Moscou.

Bien que Kiev dispose depuis longtemps d’un accès limitĂ© aux armes lĂ©tales amĂ©ricaines par le biais de contrats privĂ©s avec des producteurs d’armes amĂ©ricains et internationaux, cela reprĂ©sente une escalade importante impliquant la probabilitĂ© que des systèmes amĂ©ricains avancĂ©s soient utilisĂ©s directement sur les milices russes alignĂ©es dans la rĂ©gion du Donbass oriental et potentiellement les forces russes le long de la frontière. Jusqu’ Ă prĂ©sent, la Maison-Blanche a Ă©tĂ© rĂ©ticente Ă intensifier la guerre aussi ouvertement, comme elle l’ a fait lorsqu’elle a fourni aux combattants anti-assad en Syrie des missiles antichars sophistiquĂ©s TOW.

Alors que le dĂ©partement d’État amĂ©ricain affirme que cette initiative est de nature « dĂ©fensive », le vice-ministre russe des Affaires Ă©trangères Sergei Ryabkov a accusĂ© les États-Unis de « franchir dĂ©libĂ©rĂ©ment la ligne » et d’inciter les autoritĂ©s ukrainiennes Ă « se diriger vers un nouvel effusion de sang », ajoutant que « les armes amĂ©ricaines peuvent conduire Ă de nouvelles victimes ».

« Les revanchards de Kiev tirent tous les jours sur Donbass, ils ne veulent pas mener des nĂ©gociations de paix et rĂŞvent de se dĂ©barrasser de la population dĂ©sobĂ©issante. Et les États-Unis ont dĂ©cidĂ© de leur donner des armes pour le faire », a dĂ©clarĂ© M. Ryabkov. Il a de plus dĂ©noncĂ© les États-Unis comme « complice dans le dĂ©clenchement d’une guerre » dont les dirigeants politiques sont « aveuglĂ©s par la Russophobie et applaudissent vivement les bataillons nationalistes punitifs ukrainiens ».

En effet, un certain nombre de faucons russes au Congrès se sont montrĂ©s enthousiastes quant Ă la possibilitĂ© d’un flux d’armes plus lourd et direct vers l’Ukraine, y compris John McCain, Bob Corker et Tom Cotton – tous partisans de la première loi sur le soutien Ă la libertĂ© en Ukraine, qui a Ă©tĂ© promulguĂ©e par le prĂ©sident Obama en dĂ©cembre 2014, mais qui n’ a jamais Ă©tĂ© promulguĂ©e.

Coton, par exemple – dont a dit rĂ©cemment qu’il est le choix de Trump pour le directeur de la CIA – a dĂ©clarĂ© Ă propos de la nouvelle initiative pour les exportations d’armes vers l’Ukraine: »C’est une rupture par rapport aux politiques ratĂ©es de l’ère Obama pour faire payer Ă la Russie le prix de son agression. Avec cette dĂ©cision, l’administration Trump rappelle Ă Vladimir Poutine et Ă ses amis qu’ils ont perdu la guerre froide, et nous ne tolĂ©rerons pas qu’ils intimident notre ami Ukraine. »

Mais les dirigeants russes ont prĂ©venu que par cette dĂ©cision, les Etats-Unis pourraient ĂŞtre entraĂ®nĂ©s plus profondĂ©ment dans un bourbier qui pourrait aboutir Ă une confrontation directe avec les rebelles pro-russes dans l’est de l’Ukraine. Aleksey Pushkov, membre du comitĂ© de sĂ©curitĂ© du SĂ©nat russe, a dĂ©clarĂ© Ă RT News que la livraison des systèmes plus avancĂ©s comme le M-148 Javelin portable antichars de l’armĂ©e de terre nĂ©cessiterait des conseillers militaires amĂ©ricains sur le terrain, qui pourraient ĂŞtre pris pour cible par les forces sĂ©paratistes.

Pushkov a dĂ©clarĂ© Ă RT, les États-Unis »Â ont dĂ©jĂ suffisamment de problèmes pour se laisser entraĂ®ner dans les aventures du rĂ©gime[ukrainien]. Et nous savons trop bien Ă quel point Kiev est aventureux. » C’est ce que les autoritĂ©s de Kiev demandent dĂ©jĂ Ă Washington d’ajouter les missiles antiaĂ©riens Ă sa liste d’achats, selon de nombreux rapports.

Pendant ce temps, la chancelière allemande Angela Merkel et le prĂ©sident français Emmanuel Macron ont publiĂ© une dĂ©claration appelant au « dĂ©sengagement et au retrait des armes lourdes » dans le conflit ukrainien, un scĂ©nario beaucoup plus Ă©loignĂ© que jamais de la forme. Mais après des annĂ©es d’implication secrète amĂ©ricaine dans la procuration ukrainienne et la guerre civile qui fait rage depuis 2014 – et dont l’enregistrement confirmĂ© par le dĂ©partement d’État amĂ©ricain a Ă©tĂ© prĂ©cipitĂ© par une fuite – il semble que des faucons comme McCain, Cotton et Corker obtiennent enfin leur place.

