La Russie demande à l’armée étatsunienne de quitter la Syrie

La Russie a augmenté ses demandes pour que l’armée étatsunienne quitte la Syrie jeudi, soutenant qu’elle n’a pas de raisons sérieuses d’être dans le pays et que sa présence là-bas « doit prendre fin ».

« Les raisons invoquées par les Etatsuniens pour justifier leur présence militaire… ne sont que des excuses et nous pensons qu’il faut mettre fin à leur présence », a déclaré aux journalistes Alexander Lavrentiev, l’envoyé du président russe Vladimir Poutine en Syrie. Lavrentiev était à Astana, au Kazakhstan, jeudi, avant les pourparlers de paix concernant le conflit syrien entre la Russie, l’Iran et la Turquie, rapporte Reuters. La Russie, un allié important du président syrien Bachar al-Assad, a joué un rôle important dans le conflit syrien.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement russe exprime un tel point de vue ces dernières semaines. La Russie semble penser que l’armée US n’a plus d’utilité en Syrie maintenant que le groupe militant de l’Etat islamique (EI) a largement perdu pied en Syrie et en Irak. Les remarques de l’envoyé spécial viennent également après que les États-Unis et la Russie se sont disputés l’espace aérien en Syrie. À la mi-décembre, deux avions de guerre étatsuniens en Syrie ont été détournés de l’appui aux opérations terrestres contre l’EI pour intercepter des avions de chasse russes qui auraient traversé l’espace aérien de la coalition étatsunienne.