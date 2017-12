La Corée du Nord avertit les Etats-Unis qu’ils regretteront leur stratégie

Le projet de Trump est de lancer une guerre nucléaire sur la péninsule coréenne

SEOUL, 22 déc. Yonhap – La Corée du Nord, via son ministère des Affaires étrangères, a descendu en flammes ce vendredi le récent rapport sur la stratégie en matière de sécurité des Etats-Unis, en menaçant de faire regretter au pays sa politique belliqueuse à son égard.

Le président américain Donald Trump a dévoilé lundi dernier son premier rapport sur la stratégie de sécurité nationale en déclarant être prêt à répondre avec une «puissance écrasante» face aux menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord.

Le ministère nord-coréen a fermement condamné le rapport, en le décrivant comme un document rempli du caractère criminel de Trump.

«Le rapport montre ouvertement les aspirations de Washington pour une attaque militaire contre nous», a condamné le porte-parole du ministère nord-coréen, cité par l’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

«Comme les Etats-Unis ont établi des politiques diplomatiques et sécuritaires pour nous écraser militairement et porté une épée vers nous publiquement, nous allons faire en sorte que les Etats-Unis regretteront vivement la publication récente de leur rapport avec nos coups de canon», a-t-il ajouté.

Les tensions sont encore montées d’un cran à la suite du sixième et plus puissant essai nucléaire nord-coréen en septembre dernier et de trois lancements de missiles balistiques intercontinentaux cette année.

Les Etats-Unis ont déclaré que toutes les options, y compris les options militaires, sont sur la table des négociations bien qu’ils préfèrent des moyens diplomatiques pour résoudre le dossier nucléaire nord-coréen.

La Corée du Nord a affirmé que les Etats-Unis ont abandonné tous les accords en se basant sur l’hypothèse que la Corée du Nord finira par s’effondrer.

«La communauté internationale doit connaître le projet de Trump de lancer une guerre nucléaire sur la péninsule coréenne. Et elle doit voir également l’intention réelle des Etats-Unis derrière la proposition de dialogue avec nous, étant donné qu’ils veulent dissimuler leur mauvaise foi et se moquer du monde», a-t-il affirmé.

