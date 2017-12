Moscou se protégera des infiltrations étrangères

Le président russe a souligné que les unités de renseignement et antiterroristes de la Russie seraient renforcés

Selon l’agence de presse Interfax, Vladimir Poutine qui a déclaré lors d’une rencontre avec la communauté du renseignement russe que celle-ci devrait « faire obstacle aux services de renseignement étrangers qui essaient d’accroître leurs activités en Russie. ».

« On doit trouver un moyen fiable d’empêcher les interventions étrangères dans les affaires politiques et sociales de la Russie », a-t-il ajouté.

À ce titre, le président russe a souligné que les services de renseignement et les unités antiterroristes de la Russie seraient renforcés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Poutine a salué aussi les activités antiterroristes actuellement en cours, avant d’affirmer que Moscou continuait à « contrer résolument » le terrorisme et qu’il travaillerait volontiers avec des services de renseignement étrangers disposés à échanger des informations.

Selon le président russe, plus de 60 tentatives d’attentats terroristes avaient été découverts et désamorcés cette année par les services de renseignement et de sécurité de la Russie.

Poutine a en outre remercié le président des États-Unis de lui avoir fourni par téléphone des informations qui ont ensuite permis de désamorcer un attentat contre Saint-Pétersbourg.

Au cours de cet entretien téléphonique, les deux hommes se sont promis d’échanger à l’avenir davantage d’informations de ce genre.

Hier, le 19 décembre, le président russe Vladimir Poutine a rencontré aussi les chefs de sécurité et du renseignement des pays de la Communauté des États indépendants au Kremlin.

