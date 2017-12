Qods: une «gifle cinglante» pour les États-Unis

«La décision américaine est la plus grande injustice», a déclaré Mahmoud Abbas

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution réaffirmant le droit du peuple palestinien à l’autodétermination.

L’Assemblée générale de l’ONU a reconnu, mardi 19 décembre, une résolution stipulant le droit des Palestiniens à l’autodétermination.

Le ministre des Affaires étrangères de l’Autorité autonome palestinienne Riyad Al-Maliki avait déjà déclaré que l’Assemblée générale de l’ONU allait adopter une résolution reconnaissant le droit des Palestiniens à l’autodétermination.

Il a estimé que l’adoption de cette résolution serait une « gifle cinglante » pour Washington qui avait apposé, lundi soir, son veto à une résolution de l’ONU condamnant sa reconnaissance unilatérale de Qods comme capitale d’Israël.

«La décision américaine est la plus grande injustice», a déclaré Mahmoud Abbas

Présenté par l’Égypte, le texte, qui réclamait que la décision de Donald Trump de reconnaître Qods comme capitale d’Israël soit révoquée, a été approuvé par tous les membres du Conseil de sécurité à l’exception des États-Unis.

La résolution, parrainée par l’Égypte, stipulait que « le statut de Qods devait être résolu par la négociation et que toute décision ou action visant à altérer le caractère, le statut ou la composition démographique de Qods n’avait pas de force légale, est nulle et non avenue et doit être révoquée ».

presstv.com