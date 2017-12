La bonne leçon d’Assad à Macron

Macron […] Ce n’est pas, parce que vous avez mis quelques soldats du côté de l’Est de l’Euphrate… Et, que vous avez gagné la guerre – Bassam Tahan, analyste franco-syrien

Le président syrien a reçu ce lundi, 18 décembre à Damas, une délégation russe. « Nous accueillons l’action de l’ONU dans les élections à venir à condition que cela ne porte pas atteinte à la souveraineté de la Syrie, » a déclaré Bachar al-Assad.

Le président al-Assad a également affirmé que la guerre contre le terrorisme n’était pas encore terminée.

De plus, à propos de la déclaration de la France, le président Assad a déclaré : « Ces déclarations de la France et d’autres pays occidentaux confirment que ces groupes œuvrent pour leur propre intérêt et non pas celui de la Syrie. »

Nous décryptons les déclarations du président syrien, avec Bassam Tahan, analyste franco-syrien des questions internationales.

