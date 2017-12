Président de la République Arabe de Syrie – Citation du jour

L’ancien ambassadeur de France Michel Raimbaud dénonce l’arrogance de Macron sur la Syrie

«Depuis le début du conflit syrien, la France a été le fer de lance des soutiens au terrorisme en Syrie … La France a les mains trempés de sang syrien et n’a aucunement le droit d’évaluer une conférence de paix. Ceux qui soutiennent le terrorisme n’ont pas le droit de discuter de paix et encore moins d’interférer dans les affaires internes de la Syrie. Toutes leurs déclarations ne signifient rien pour nous et ne valent rien.»

strategika51.wordpress.com

Emmanuel Macron juge « inacceptables » les critiques de Bachar al-Assad #AFP pic.twitter.com/fLxdpabbAB — Agence France-Presse (@afpfr) 19 décembre 2017