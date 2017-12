Les forces spéciales chinoises, les «Night Tigers» en Syrie

Des forces de l’armée chinoise appelées « les Tigres de la nuit » sont arrivées en Syrie pour prendre part à la lutte antiterroriste.

L’agence de presse russe Sputnik a annoncé qu’avec la participation de la Chine aux opérations antiterroristes menées dans la Ghouta orientale, l’on constate qu’une autre grande puissance mondiale se range officiellement du côté de l’axe Damas-Téhéran-Moscou.

Sputnik indique que « les Tigres de la nuit » sont arrivés dans le port de Tartous il y a déjà quelques jours.

Il y a peu, les autorités syriennes avaient annoncé que le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, avait eu un entretien avec la conseillère du président Bachar al-Assad, Bouthaina Shaaban, durant lequel il avait remercié Damas pour sa lutte contre les groupes terroristes et notamment contre le Mouvement du Turkestan oriental.

Il a ensuite été rapporté dans les médias que la conseillère d’Assad avait discuté avec des responsables militaires chinois de la participation des forces spéciales chinoises dans la lutte contre les terroristes dudit mouvement.

Depuis 1993, ce groupe a lancé plus de 200 attaques sur le sol chinois. Ses éléments ont actuellement joint leurs forces avec les terroristes de Tahrir al-Cham dans le rif de Damas.

Depuis la rencontre entre un amiral chinois et le ministre syrien de la Défense Fahd Jassim al-Farij à la mi-2016, Pékin envoie de manière régulière des conseillers militaires en Syrie.

Les autorités syriennes ont autorisé en 2015 la présence de 5 000 militaires chinois sur le sol syrien.

parstoday.com

#China‘s Night Tigers Arrives To #Syria To Back Up The #Syrian_Regimehttps://t.co/cFiqVnWhsa

— Qasioun News Agency (@QASIOUN_NEWS) 15 décembre 2017