🔴#WW3 Cinq régions où la Troisième guerre mondiale risque d’être déclenchée en 2018

Le professeur américain Robert Farley est sûr qu’après plus de sept décennies pendant lesquelles le monde a évité une nouvelle guerre mondial, la communauté internationale doit rester vigilante. Les tensions dans cinq régions peuvent facilement se transformer à une guerre entre grandes puissances.

Le professeur américain Robert Farley, spécialiste en de défense et de sécurité nationale, a déterminé cinq régions où, selon lui, la Troisième guerre mondiale pourrait être déclenchée en 2018, écrit The National Interest.

«Le monde a rĂ©ussi Ă passer l’annĂ©e 2017 sans se retrouver dans un conflit destructeur entre les grandes puissances. Dans certaines parties du monde (particulièrement, en Syrie) les tensions se sont attĂ©nuĂ©es de manière significative. Dans d’autres, en revanche, des situations dĂ©jĂ tendues se sont davantage aggravĂ©es», Ă©crit-il.

La péninsule coréenne

Le premier pays désigné par M.Farli est la Corée du Nord qui passe par la crise politique la plus grave de notre époque.

«Le succès de la CorĂ©e du Nord dans la mise au point de missiles balistiques aggravĂ© par l’inexpĂ©rience diplomatique de l’administration Trump ont crĂ©Ă© une situation extrĂŞmement dangereuse», souligne l’expert.

Selon lui, les erreurs de Pyongyang comme de Washington, sont susceptibles de mener à une nouvelle guerre, entraînant avec eux le Japon et la Corée du Sud.

Taiwan

La deuxième région «périlleuse», selon M.Farley, est Taiwan. Le diplomate chinois Li Kexin a récemment déclaré que Pékin «rattacherait Taiwan» par force le jour où des navires américains y arriveront.

Par ailleurs, la Chine a renforcĂ© ses activitĂ©s militaires dans la rĂ©gion, ce qui provoque une opposition des États-Unis, augmentant ses livraisons d’armes Ă Taiwan.

L’Ukraine

La troisième place dans la liste de M. Farley est occupĂ©e par l’Ukraine, qui se trouve aussi dans une situation tendue. Le cessez-le-feu dans le Donbass est rĂ©gulièrement violĂ© tandis que des manifestations Ă Kiev et l’«histoire sauvage» de MikhaĂŻl Saakachvili remettent en cause la stabilitĂ© du gouvernement ukrainien.

Selon l’expert amĂ©ricain, la chute du gouvernement ukrainien pourrait entrainer des consĂ©quences susceptibles d’aggraver la crise. Si le pouvoir Ă©tait saisi par des forces d’extrĂŞme-droite, cela amplifierait le conflit dans le sud-est du pays.

Le professeur considère Ă©galement des scĂ©narios selon lesquels Moscou augmenterait sa prĂ©sence en Ukraine en cas de chute du gouvernement ukrainien actuel, ce qui se traduirait par un affrontement militaire d’envergure entre la Russie et l’Occident.

Le flanc du sud de l’Otan

La quatrième rĂ©gion qui peut devenir le champ de bataille de la Troisième guerre mondiale est le sud de la zone Otan, notamment la Turquie. Selon lui, l’Ă©loignement de ce pays de l’UE et son rapprochement avec la Russie est un prĂ©curseur du changement du rapport de forces dans la rĂ©gion.

L’auteur souligne que ni la Turquie, ni la Russie, ni les États-Unis ne croient que la guerre est une solution raisonnable Ă la situation actuelle. Le changement du rapport de forces peut, pourtant, influencer sur le dĂ©roulĂ© des Ă©vĂ©nements en Syrie, en Irak, en Iran, dans les Balkans et au Caucase.

Les forces russes sont prĂ©parĂ©es face aux menaces sur le flanc sud de l’Otan

Le golfe Persique

Le golfe Persique est la cinquième rĂ©gion dans la liste rĂ©digĂ©e par M. Farley. Il croit qu’il faut porter son attention sur la confrontation entre l’Arabie Saoudite et l’Iran. Le professeur souligne, qu’auparavant des conflits ont eu lieu dans cette rĂ©gion, sans pour autant se transformer en guerre mondiale.

«Riyad a fait comprendre de manière claire qu’il Ă©tait prĂŞt Ă construire une coalition diplomatique et militaire contre l’Iran et Ă probablement y inclure IsraĂ«l. Compte tenu que la Russie dĂ©fend de nouveau ses positions dans cette rĂ©gion, il est, malheureusement, facile d’imaginer que tout cela se transforme en un affrontement des superpuissances», explique l’auteur.

Robert Farley est professeur Ă l’Ecole Patterson de diplomatie et de commerce international de l’UniversitĂ© de Kentucky. Il est l’auteur de «The Battleship Book» et Ă©crit Ă©galement pour des blogs comme Lawyers, Guns and Money, Information Dissemination et The Diplomat.

