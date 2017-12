Retour de flammes : L’EI a reçu un puissant missile acheté en secret par la CIA en Bulgarie

Un nouveau rapport sur la façon dont l’Etat islamique EI a construit son arsenal montre comment les États-Unis ont acheté des munitions, destinées aux rebelles syriens, qui se sont retrouvées entre les mains du groupe terroriste.

Un missile antichar guidé s’est retrouvé entre les mains de terroristes de l’EI moins de deux mois après son achat par le gouvernement étatsunien à la fin de 2015, ce qui a mis en lumière les faiblesses de la surveillance et de la réglementation des programmes d’armement clandestins étatsuniens, selon des informations publiées jeudi par un groupe de surveillance des armements appelé Conflict Armament Research (CAR).

Bien que le rapport indique que le missile a été acheté par l’armée étatsunienne en faisant appel à un entrepreneur, BuzzFeed News a appris que le véritable client semble avoir été la CIA. Il faisait partie de l’opération secrète de l’agence d’espionnage visant à armer les rebelles en Syrie pour combattre les forces du président syrien Bachar al-Assad. D’après le rapport, le missile est tombé entre les mains de combattants de l’EI en Irak.

La CIA a refusé de commenter le programme remontant à l’époque d’Obama pour soutenir les rebelles syriens, qui a été annulé par le président Trump en juillet. Le Pentagone n’a pas fourni l’information à temps pour la publication.

Le missile fait partie d’une situation complexe qui n’est en train d’être résolue que maintenant, avec la fuite de l’EI : Comment le vaste groupe terroriste a-t-il alimenté sa machine de guerre ? La CAR a passé trois ans à traquer les armes de l’EI récupérées par les forces irakiennes, syriennes et kurdes – et a découvert que ce qui est arrivé au missile n’était pas une aberration. En effet, le groupe terroriste a réussi à détourner des « quantités substantielles de munitions antiblindées » des armes fournies aux forces d’opposition syriennes par les États-Unis ou l’Arabie saoudite.

Le missile antichar récupéré de l’EI en février 2016. Il avait été expédié à l’armée US en décembre 2015.

Comme l’a rapporté BuzzFeed News, les États-Unis équipent leurs armées supplétives en Syrie, en Irak et en Afghanistan d’armes telles que des AK-47 et des grenades propulsées par fusée fabriquées en Russie et en Europe de l’Est. Les enquêteurs de CAR ont constaté que cette politique a parfois échoué, permettant aux ennemis des Etats-Unis d’obtenir des armes destinées à ses alliés. Les éléments de preuve recueillis par CAR indiquent que les États-Unis ont à maintes reprises détourné des armes et des munitions fabriquées par l’UE vers les forces d’opposition dans le conflit syrien », indique le rapport. L’EI, poursuit-il, » a rapidement obtenu la garde de quantités importantes de ce matériel « .

Le rapport recense 12 cas où des armes d’Europe de l’Est envoyées à l’origine à l’armée étatsunienne ou à des sous-traitants étatsuniens semblent avoir été détournées, d’une manière ou d’une autre, vers l’EI.

L’arme achetée par le gouvernement étatsunien en 2015, un missile 9M111B, est très portable et peut envoyer une charge dévastatrice avec une précision extrême sur les chars, les camions ou les bâtiments.

Depuis trois ans, BuzzFeed News suit l’acquisition par la CIA de missiles 9M111 dans le cadre de l’accord. En 2014, la CIA a émis un contrat pour obtenir 600 missiles de ce type à Kiesler Police Supply, selon deux sources. Kiesler est une petite société de l’Indiana qui passe fréquemment des contrats avec la CIA, selon les experts en trafic d’armes. Selon le rapport de CAR, le contrat pour le missile qui a fini en possession de l’EI a été traité par Kiesler.

La société indienne a acquis ces missiles auprès d’une société bulgare appelée SAGE Consulting, ont déclaré des sources proches de la transaction à BuzzFeed News. La Bulgarie est une source majeure d’armes que les Etats-Unis et d’autres puissances utilisent pour armer les armées clientes.

Dans un courriel envoyé cet été, Kiesler a refusé de discuter de la question en écrivant que « nous ne sommes pas contractuellement autorisés à divulguer de l’information ». Une fois que Kiesler livre ses produits au client, il n’a pas de visibilité en ce qui a trait à la manutention, à l’utilisation ou à la disposition du matériel par le gouvernement.

Mercredi, une femme qui répondait au téléphone chez Kiesler a raccroché immédiatement. Puis, après avoir été rappelée, elle a déclaré : « On ne parle pas aux médias. »

SAGE, un courtier bien connu dans la capitale bulgare Sofia, a refusé une demande d’interviews avec BuzzFeed News. Mais deux trafiquants d’armes bulgares affirment que SAGE a effectivement fabriqué le missile 9M111, dans une usine appelée VMZ, pour le gouvernement étatsunien. « Ils ne les fabriquent que pour les Etatsuniens », a déclaré l’un d’entre eux, ajoutant que les États-Unis en achètent autant que SAGE peut en fabriquer.

Deux sources proches de l’opposition syrienne ont déclaré à BuzzFeed News en 2015 que la CIA avait commencé à mettre sur pied et à former de petites unités rebelles avec des chars-tueurs. Chacune de ces petites unités était planifiée comme un multiplicateur de force, qui pouvait entrer dans une bataille et anéantir les positions blindées syriennes, nivelant le champ de bataille pour les rebelles.

Dans son rapport, le CAR indique que le missile a été acheté à l’origine en Bulgarie par les États-Unis le 15 décembre 2015. Seulement 59 jours plus tard, il a été récupéré à Ramadi, en Irak, après avoir été tiré par l’EI au combat.

Dans son rapport, CAR a indiqué qu’une photo montrait un groupe rebelle syrien soutenu par les Etats-Unis, Jaysh al-Nasr, tirant un missile identique à celui qui a été récupéré aux mains de l’EI à Ramadi. Les numéros de série du missile de l’EI et d’un tir de Jaysh al-Nasr suggèrent que les deux missiles « faisaient partie de la même chaîne d’approvisionnement », selon le rapport de CAR.

Une source proche de l’opposition syrienne a déclaré que Jaysh al-Nasr se bat principalement dans le nord de la province de Hama, et a en effet été aidé par la CIA en Turquie. Deux sources ont déclaré que le groupe avait reçu des missiles antichar de la CIA.

On ne sait pas très bien comment un missile fourni à Jaysh al-Nasr en Syrie aurait pu traverser la frontière irakienne pour se retrouver entre les mains de l’EI.

Une ancienne figure de l’opposition syrienne a déclaré que les rebelles avaient été sélectionnés au mieux des capacités de la CIA. Les rebelles, a-t-il dit, ont été avertis que chaque fois qu’ils utilisaient une arme, ils devaient rapporter les douilles vides pour prouver qu’ils avaient bel et bien tiré au lieu de la voler ou de l’échanger.

Clarification : Cet article a été mis à jour pour refléter le fait que Jaysh al-Nasr se bat principalement dans le nord de la province de Hama.

le-blog-sam-la-touch.over-blog.com

Original BuzzFeedNews

Traduction SLT

Aram Roston est un journaliste d’investigation et éditeur pour BuzzFeed News et est basé à Washington, DC.

Acheté par les #EtatsUnis, un lance roquette garnit deux mois plus tard l’arsenal de #Daeshhttps://t.co/fMasJsAb3O — RT France (@RTenfrancais) 15 décembre 2017