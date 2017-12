Et si Poutine avait été cascadeur…

Le Président russe, sportif, pêcheur-amateur et… cascadeur? Dans sa jeunesse, Vladimir Poutine aurait mis du beurre dans les épinards et aurait tourné dans quelques «blockbusters» soviétiques, selon certains médias. Ne serait-ce que par modestie, le Président préfère toutefois passer sous silence ses talents d’acteur.

Le drame de guerre «Le Bataillon d’Ijora» et l’épopée «Le Siège», deux films soviétiques dont on ne sait presque rien, ont désormais toutes les chances de refaire la surface, Vladimir Poutine ayant «participé à leur tournage dans sa jeunesse», soit dans les années 1970. Du moins, c’est ce qu’estime l’ex-député russe et président de la Fédération internationale de sambo, Vassili Chestakov, cité par la chaîne Dojd, la principale chaîne de télévision d’opposition russe.

Президент Владимир Владимирович Путин в молодости pic.twitter.com/OwSFLtAPT7 — Светлана Захарова (@SvetaZaharova) 7 octobre 2016

Poutine dans sa jeunesse

En effet, le studio de cinéma Lenfilm faisait appel à des sections sportives pour jouer dans ses films depuis la fin des années 1940. Et Vladimir Poutine, qui faisait partie du groupe de sambistes de Leningrad, aurait ainsi eu la chance de briller sur le grand écran.

Toujours est-il que le nom du Président russe ne figure pas dans la liste des acteurs qui ont travaillé sur ces films. L’ancien lutteur Nikolaï Vachtchiline a toutefois affirmé que Poutine faisait partie des figurants pour le tournage du «Siège» où, sur ordre du comité du parti, avaient été réunies plus de 10.000 personnes — des étudiants, des élèves militaires et des sportifs.

Le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov, cité par Dojd, aurait de son côté précisé ne rien savoir des tournages de Poutine au cinéma, d’autant plus qu’on n’avait pas réussi à retrouver sa carte dans les archives des cascadeurs.

Et maintenant les films, pour ceux qui seraient intéressés

Le Bataillon d’Ijora, film en noir-et-blanc réalisé par Guennadi Kazanski, a été diffusé pour la première fois en 1972. Ce film parle du destin du bataillon d’Ijora, formé par les travailleurs de l’usine d’Ijora, qui a participé aux batailles décisives contre les occupants allemands.

Le Siège est un film sur la Grande Guerre patriotique. Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme d’Alexandre Tchakovski par le réalisateur Mikhaïl Erchov.

fr.sputniknews.com