Les Etats-Unis souhaitent une discussion «sans condition préalable» avec la Corée du Nord

WASHINGTON, 12 déc. Yonhap – Le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson a déclaré ce mardi (heure américaine) que Washington souhaite tenir une discussion «sans condition préalable» avec la Corée du Nord.

La proposition de Tillerson est intervenue alors que la tension sur les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord a augmenté suite à son dernier tir d’essai de missile balistique intercontinental le 29 novembre.

«Nous sommes prêts à des discussions si la Corée du Nord est prête et nous souhaitons avoir une discussion sans condition préalable», a-t-il dit lors d’un forum aux Etats-Unis.

Il s’agit d’un ton nettement différent de la position précédente de Washington, qui exigeait que la Corée du Nord arrête d’abord ses essais nucléaires et balistiques et démontre sa sincérité sur la dénucléarisation.

«Je ne pense pas qu’il soit réaliste de dire que nous allons avoir une discussion uniquement si vous abandonnez le programme nucléaire», a déclaré Tillerson.

«Il est différent de son père ou de son grand-père et je ne sais pas comment ce sera d’avoir une discussion avec lui», a-t-il dit en se référant au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

Plus tôt au forum, Tillerson a indiqué clairement que la Corée du Nord devait revenir à la table des négociations «avec la vision qu’ils souhaitent faire un choix différent» sur leur programme d’armes.

La Corée du Nord a affirmé que son nouveau missile est capable d’atteindre l’ensemble du territoire américain. Le lancement de missile a brisé un silence de 75 jours du régime nord-coréen, qui avait fait accroître l’espoir d’un dialogue entre Washington et Pyongyang.

«Si vous décidez d’effectuer un test d’arme pendant le dialogue, cela compliquera le dialogue», a déclaré Tillerson en ajoutant qu’il faudra une période de répit si les deux parties souhaitent dialoguer.

Tillerson a également averti que l’armée américaine reste toujours prête en cas de nécessité.

Le secrétaire d’Etat américain a affirmé qu’il allait poursuivre ses efforts «jusqu’à ce que la première bombe tombe» et il s’est dit convaincu qu’il allait réussir et que le secrétaire à la Défense des Etats-Unis, Jim Mattis, accomplira avec succès sa mission si c’est à «son tour» de répondre.

